Zinédine Zidane qui donne le départ des 24 Heures du Mans 2024, le joli coup d'Alpine

Quel est le rapport entre le champion du monde de football français et la marque Alpine ? Facile, Zinedine Zidane est l’ambassadeur de la marque sportive du groupe Renault depuis l’année dernière. A ce titre, il est donc régulièrement utilisé dans le cadre d’évènements organisés par Alpine, notamment auprès de jeunes pilotes couvés par la filière de formation de la marque. Certes, l’ancien footballeur n’a probablement aucune leçon à donner aux jeunes talents en matière de pilotage. Mais d’après les communiqués du constructeur, il leur prodigue tout de même des conseils dans des domaines annexes où il possède une expérience autrement plus fournie.

Et Zinédine Zidane donnera le départ des 24 Heures du Mans 2024. Cette annonce a très probablement un lien avec la relation privilégiée qu’il entretient avec Alpine, constructeur engagé dans la grande course mancelle et dans le reste du championnat du monde d’endurance (WEC). A cette « fonction », il succède au basketteur Lebron James qui avait donné le départ des 24 Heures du Mans en 2023. Ou à l’acteur Brad Pitt, présent en 2016 pour la même chose.

Portera-t-il chance à Alpine ?

Malheureuse en Formule 1 actuellement avec des monoplaces très loin du niveau des équipes en tête, l’écurie Alpine aura probablement du mal à viser la victoire lors de ces prochaines 24 Heures du Mans : elle ne fait que débuter son programme de course et affrontera une concurrence incroyablement féroce avec Ferrari, Peugeot, Porsche, Cadillac, Toyota, BMW et Lamborghini. Certes, Ferrari avait bien réussi à remporter l’épreuve l’année dernière dès sa première participation avec la 499P. Mais pour l’instant, le niveau de compétitivité des Alpine A424 semble encore insuffisant.