Zinedine Zidane roule pour Alpine

Hier, Alpine présentait à Paris sa nouvelle Formule 1 A523 pour la saison 2023 du championnat du monde. Pilotée par les deux Français Pierre Gasly et Esteban Ocon, elle aura à cœur de se rapprocher de Red Bull, Ferrari et Mercedes et de viser des podiums ou même des victoires. Mais cette soirée de présentation a permis à la marque de présenter un invité surprise, le footballeur et entraîneur Zinedine Zidane qui a fait une apparition très remarquée sur la scène.

L’ancien vainqueur de la coupe du monde 1998 est le nouvel ambassadeur d’Alpine. D’après ses déclarations dans le communiqué officiel, il doit promouvoir l’égalité des chances dans l’industrie et le sport automobile : « C’est une histoire de rencontres comme toujours. J’ai aimé la vision et l’approche concrète des équipes d’Alpine, notamment dans la mise en place de leurs programmes pour l’égalité des chances. Et cela d’autant plus, que j’ai une affection toute particulière pour Alpine en tant que passionné de Formule 1. Il me semble évidemment important de dire aux enfants que, d’où qu’ils viennent, ils peuvent devenir un jour des championnes et champions dans leur sport ou dans leur domaine, qu’il faut toujours croire en ses rêves... Ce projet d’Alpine est là pour aider à ce que cela soit possible. Changer prend du temps alors si je peux y contribuer et participer à accélérer les choses, c’est une grande satisfaction pour moi ».

Des publicités à venir ?

Gageons qu’Alpine aura à cœur de profiter de l’image de Zinedine Zidane pour concevoir des publicités montrant l’ancien footballeur au volant de ses voitures, lui qui reste l’une des personnalités préférées des Français. Rappelons par ailleurs qu’il y a quelque temps, une rumeur évoquait une possible arrivée d’Alpine en tant que sponsor au club de football du Real Madrid dont Zinedine Zidane était l’entraîneur.