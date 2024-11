Le Fiat E-Ducato Hydrogen est un fourgon électrique pas comme les autres

C'est un grand fourgon siglé Fiat Professional. Il pourrait tout aussi bien être siglé Opel, Peugeot ou Citroën. Qu'il s'agisse du E-Ducato, du Movano-e, du e-Boxer ou du ë-Jumper, ce sont tous les mêmes véhicules électriques.

Nés sous la bannière Stellantis, ils partagent la même technologie, les mêmes déclinaisons et caractéristiques. Mais dans le cas qui nous intéresse, ils partagent un petit quelque chose en plus… Ces quatre grands fourgons électriques fonctionnent en effet à l'hydrogène. Cette nouvelle gamme vient compléter l'offre hydrogène de Stellantis, après le lancement des fourgons moyens à hydrogène des quatre marques en 2022.

Pile et batterie

Prenons pour cette prise en main exclusive le Fiat E-Ducato Hydrogen. C'est donc un véhicule totalement électrique où l’hydrogène est un nouveau carburant alimentant la pile à combustible de 45 kW qui produit de l’électricité pour faire fonctionner le moteur. Ce Ducato emporte dans son soubassement quatre bonbonnes chargées de 7,19 kilos d’hydrogène à 700 bars, de quoi apporter 500 kilomètres d’autonomie selon le constructeur. Le système mid-power de Stellantis comprend aussi une batterie rechargeable d'une capacité de 11 kWh. Elle assure le démarrage du véhicule, vient épauler la pile à combustible lors de fortes accélérations et peut prendre le relais en cas de panne d’hydrogène. C’est elle aussi qui récupère l’énergie lors des phases de décélérations et de freinage et elle se recharge automatiquement grâce à l’électricité produite par la pile à combustible.

Deux versions seulement

Ce Fiat Ducato Hydrogen est décliné en seulement deux versions, L3H2 et L4H3. Le premier, qui est le véhicule de cet essai, affiche une longueur de 6 mètres pour une hauteur de 2,52 mètres. Le volume utile est ici de 13 m3 et la charge utile atteint 1370 kilos. L’implantation des bonbonnes dans le soubassement permet de conserver la totalité des capacités utilitaires d'un classique E-Ducato. Sur ce L3H2, la longueur utile est de 3,70 mètres, la largeur entre les passages de roues de 1,42 m et la hauteur intérieure est de 1,93 mètre. La seconde et très grande version L4H3, longue de 6,36 mètres et haute de 2,84 mètres, affiche un volume utile de 17 m3 et une charge utile de 1370 kilos également.

Comme un électrique classique

Le Fiat Ducato Hydrogen ne diffère en rien du Ducato électrique, c'est assez logique. Il n'y a même aucune différence entre les deux. Le style est identique, la planche de bord aussi, tout comme l’instrumentation ou le comportement. Ce E-Ducato Hydrogen dispose d’un moteur électrique développant une puissance de 110 kW, soit environ 148 chevaux, et un couple de 410 Nm. Sa vitesse est limitée à 90 km/h, ce qui est tout de même un handicap pour un usage mixte : pour s'insérer dans le trafic ou effectuer un trajet sur autoroute, il manque clairement d'un peu de vitesse. Sinon tout va bien ! Ce Ducato roule en silence, accélère fort bien, tient parfaitement la route, et s'avère au final être un véhicule bien agréable à conduire. Seuls quelques sifflements et autres bruits inhabituels liés à l'hydrogène une fois le véhicule arrêté, viennent nous rappeler qu'il s'agit bien là d'un fourgon électrique pas tout à fait comme les autres.

Selon les données du constructeur, que nous n'avons pu vérifier, la consommation s’établit autour des 29,5 kWh/100 km.



Du côté des équipements, ce Fiat E-Ducato Hydrogen reprend les standards de la version électrique. Il dispose de tous les incontournables de la sécurité active et passive sans oublier les nombreuses aides à la conduite, allant de l'assistance au maintien dans la voie au système de freinage d'urgence pour les piétons et les cyclistes en passant par la reconnaissance des panneaux de signalisation ou le système de contrôle en descente.

Un mot sur les tarifs : c'est simple, ce Fiat E-Ducato Hydrogen n'a pas de prix… En tout cas, Stellantis ne les a pas communiqués. Mais gageons qu'il dépasse les 100 000 € HT.

Carburant d'avenir ?

Si l’autonomie est l’un des grands atouts apporté par l’hydrogène, il n’est pas le seul. Faire le plein est ainsi un jeu d’enfant et c'est à peu près comme faire le plein d d’un véhicule thermique. En quelque 5 minutes, l'affaire est réglée. Reste à trouver la station… À l'échelle de l'Europe, il existe aujourd'hui 150 stations publiques dans les quatre pays misant sur l'hydrogène que sont l'Allemagne, la France, les Pays-Bas et la Suisse. La France, elle seule, compte 75 stations.

Demain, c’est-à-dire en 2030 ainsi en a décidé l'Union européenne, il devrait y avoir plus de 500 stations dans les pays d’Europe, avec une station tous les 200 kilomètres sur les principaux grands axes de circulation et un point d'avitaillement pour chaque grande zone urbaine. Et si les stations se multiplient, les utilitaires fonctionnant à l'hydrogène suivront. Pour le coup, quelques constructeurs, Stellantis et Renault pour ne pas les nommer, sont très en pointe sur le sujet, convaincus que l'hydrogène est probablement l'une des solutions pour le transport de demain.