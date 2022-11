Citroën C3 1.6 16v (2002 – 2009), une 2CV à 190 km/h, dès 3 000 €

Oui, une Citroën C3 dans cette rubrique. Et avec de bonnes raisons ! Dans les années 90, Citroën se cherche complètement, produisant des autos au dessin effroyablement banal, telles les ZX et Saxo voire la C5 de 2000. Le studio de design interne lutte en permanence avec Bertone, ce qui donne tout de même lieu à la bien élégante Xantia, dont s’inspirera la Xsara, avec moins de succès.

Néanmoins, pour le remplacement de la transparente Saxo, l’équipe en charge du projet, dirigée par l’Italien Donato Coco, compte s’inspirer de la 2CV, ce qui est révélé en 1998 par le remarquable show-car Lumière. L’idée est aussi explorée à l’époque par Chrysler, qui produit un concept directement branché sur l’esprit de la « 2 pattes », le CCV en 1996. A-t-il influencé les designers de Coco ?

Très improbable, mais l’année suivante, une autre équipe de stylistes Citroën élabore également un concept issu de la 2CV, bien moins abouti que celui de Chrysler et donc rejeté. Un troisième prototype est même proposé en interne, dont on n’aura vent qu’en 2019, lors du centenaire de la marque aux chevrons ! Peu convaincant, on comprend qu'il ait longtemps été tenu au secret ! Celui de l’équipe emmenée par Donato Coco, en revanche, tient bon le vent et voit le jour à la rentrée 2001 (mais n’est commercialisée qu’en 2002).

C’est la C3, qui remet au goût du jour chez Citroën les appellations débutant par C et suivies d’un chiffre, comme dans les années 20 - 30. Si la C3 porte des traces de la 2CV par son pavillon arrondi, ses ailes proéminentes ou encore ses trois vitres latérales, elle n’a rien de néo-rétro, apparaissant plutôt comme ultramoderne. Et c’est là sa force !

Inspirant également la solidité et le dynamisme, son look est une brillante synthèse, à 1 000 % Citroën. Qu’elle semble loin, tout d’un coup, la falote Saxo ! Techniquement, la C3 marque, là encore, un coup : elle inaugure la plateforme PF1 de PSA, qui servira aux C2, C3 de 2e génération, DS3, Peugeot 207 et 208…

Cette citadine constitue un modèle important donc, et qui récupère en essence les blocs bien connus de PSA, les TU, en 1,1, 1,4 l et 1,6 l. Ce dernier, coiffé d’une culasse à 16 soupapes, développe 110 ch, de quoi conférer à la C3 qui s’en dote de belles performances. 192 km/h au maxi, 0 à 100 km/h en 9,7 s. La Saxo VTS 16v marchait beaucoup mieux, mais voilà, elle était 10 ch plus puissante et 150 kg plus légère. De toute façon la C3 1.6 n’a pas de prétentions sportives, elle se veut plutôt confortable, sûre et rapide, se dotant en supplément de la boîte robotisée Sensodrive.

La 1.6 évite les finitions de base, préférant débuter en SX Pack Ambiance à 13 150 € (17 000 € actuels selon l’Insee). Ce prix inclut la sellerie velours, les vitres et rétros électriques, l’ABS, les airbags et la radio CD. A 14 050 €, la Pack Clim ajoute, comme son nom l’indique, la clim, ainsi que les projecteurs antibrouillard. En 14 850 €, l’Exclusive complète la panoplie du régulateur de vitesse, du contrôle automatique de la clim, des détecteurs de luminosité et et de pluie, du volant cuir, du tiroir sous les sièges, du radar de recul, des rétros dégivrants…

En option, on trouve les jantes en alliage et le toit ouvrant panoramique. De quoi se confectionner une petite auto très raffinée ! Critiquée pour sa finition (là aussi, la Saxo est loin… devant !), la C3 entame une belle carrière.

A tel point qu’elle va très peu évoluer. En 2004, la 1,6 l peut se décliner en VTR, une Pack Clim avec une décoration sportive et des jantes de 16, puis en XTR. Là, il s’agit d’une variante maquillée en SUV (boucliers bruts, barres de toit) sauf qu’un différentiel à glissement limité, allié à une garde au sol majorée, est proposé en option… sur la diesel uniquement !

En 2005, la C3 bénéficie d’un restylage qui modifie un peu l’extérieur, améliore la finition et enrichit l’équipement. La C3 1.6 disparaît fin 2009, tandis qu’apparaît la C3 de 2è génération.

Combien ça coûte ?

Comme bien des petites autos, la C3 a vu sa cote remonter à cause du marché du neuf, affecté d’une part de l’électrification qui fait grimper les prix, d’autre part de la pénurie… qui fait grimper les prix. Une C3 1.6 16v manuelle en bon état, ne nécessitant aucun frais immédiat, se trouve dès 3 000 € pour environ 180 000 km. A 4 000 €, on en déniche qui s’en tiennent à 150 000 km, et à 6 000 €, on peut exiger une C3 de moins de 80 000 km. Chose assez rare à ce niveau de gamme, les versions automatiques sont plus nombreuses sur le marché et… moins chères de 500 € à 1 000 €.

Quelle version choisir ?

Vu la quasi-absence de différence de prix, autant opter pour une version Exclusive, nettement mieux équipée que les autres.

Les versions collector

Ce sont les Exclusive, dotées d’un maximum d’options, en parfait état d’origine et totalisant moins de 30 000 km.

Que surveiller ?

La Citroën C3 a connu un début de carrière assez compliqué. Casses de ressort de suspension, boîtiers moteur à reprogrammer, soucis de vitres électriques, de Neiman, de jauge à essence, de clim, de moteur d’essuie-glace, de témoin d’airbag… Normalement, tout ceci a été résolu en garantie.

En conséquence, bien entretenue, une C3 1.6 dure très longtemps, vu la belle endurance de son moteur, du genre increvable (si on n’oublie pas d’en changer la courroie de distribution) et de la boîte. A condition que ce ne soit pas une Sensodrive. Changer son embrayage est plus compliqué que sur une manuelle, et surtout, son actuateur pose des soucis. Plus embêtant encore, les pièces spécifiques ne se trouvent pas facilement.

Pour le reste, la carrosserie résiste bien à la rouille (mais les vitres de phare en polyuréthane s'opacifient) et l’habitacle ne vieillit pas si mal.

Au volant

Le look de la C3 me paraît toujours aussi rafraichissant, et dans l’habitacle, on profite d’une ambiance très lumineuse. Oui, la finition fait très toc, tout sonne creux et c'est vraiment dommage. Une Clio contemporaine apparaît beaucoup plus soignée. Heureusement, on est assis relativement haut et, grâce à un siège et un volant réglables en hauteur comme en profondeur, on jouit d’une position de conduite très plaisante. Les accoudoirs centraux individuels complètent l’agrément des sièges souples. Devant soi, on découvre une instrumentation originale... et peu lisible, surtout le compte-tours.

Comme l’auto n’est pas encore trop lourde, elle se montre vive à l’accélération, son moteur prenant gentiment ses tours dans une sonorité sympa. La boîte étant bien étagée, en plus de se montrer plaisante à manier, on retire un certain agrément à provoquer cette citadine finalement performante. Pas une Visa GTI mais pas loin.

La direction n’est pas très informative, mais le châssis se révèle extrêmement sûr (à défaut d’être agile), et le confort excellent, la C3 absorbant avec aisance les aspérités. Cela donne une auto à l'aise en ville comme sur route, même sinueuse. Comme, de surcroît, à vitesse stabilisée, l’insonorisation est tout à fait suffisante, la C3 1.6 se débrouille également fort bien sur autoroute.

J’ai aussi pu tester une Sensodrive : honnêtement, en usage courant, la boîte robotisée agit en douceur. Dommage que sa fiabilité laisse à désirer. Quant à la consommation, elle tourne vers les 7 l/100 km en moyenne mixte : convenable.

L’alternative youngtimer

Citroën Visa GT (1982 – 1986)

Née mal dessinée et affublée d’une calandre en forme de groin, la Citroën Visa a été sauvée par son restylage de 1981, réalisé avec Heuliez. Les coups de peinture noire ont été miraculeux ! Mieux, des versions un peu musclées viennent soutenir sa carrière en pleine renaissance : la Chrono (1 360 cm3, 93 ch) au printemps 1982, puis la GT à l’été suivant. Son bloc est le même que celui de la Chrono, mais alimenté par deux simples carburateurs au lieu de deux doubles.

Conséquence, elle se contente de 80 ch, mais frôle tout de même les 170 km/h. Pas si courant alors pour une petite 5 portes ! Convenablement équipée, la GT remporte son petit succès, adoptant en 1984 une nouvelle planche et voyant son équipement enrichi. Cette Visa rapide et (presque) chic disparaît à l’été 1986, lors de la sortie de l’AX. A partir de 3 500 €.





Citroën C3 1.6 16v (2003), la fiche technique

Moteur : 4 cylindres en ligne, 1 587 cm3

Alimentation : injection électronique

Suspension : jambes McPherson, ressorts hélicoïdaux, barre antiroulis (AV) ; essieu de torsion, ressorts hélicoïdaux, barre antiroulis (AR)

Transmission : boîte 5 manuelle ou robotisée, traction

Puissance : 110 ch à 5 750 tr/mn

Couple : 147 Nm à 4 000 tr/mn

Poids : 1 065 kg

Vitesse maxi : 192 km/h (donnée constructeur)

0 à 100 km/h : 9,7 s (donnée constructeur)

