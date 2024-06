Plan de mobilité employeur, mode d’emploi

Comment s’est instaurée l’idée de mettre en place un plan de mobilité au sein de FATEC ?

" En tant que gestionnaire de flotte et acteur de la mobilité, FATEC s’engage pour une mobilité responsable auprès de ses clients tout comme en interne. Dans ce cadre, FATEC a choisi de s’engager dans une démarche volontaire de plan de mobilité employeur afin d’optimiser les déplacements liés à son activité, à commencer par les déplacements domicile-travail de ses collaborateurs. Une opportunité de toucher du doigt la réalité terrain d’une telle démarche pour pouvoir ensuite la déployer auprès de ses clients. La démarche du Plan de mobilité initiée en 2022, est une approche visant à modifier durablement les mobilités dans l’entreprise. Ainsi, selon une enquête menée auprès des collaborateurs, la part de l’autosolisme a été réduite de 80 à 60 % entre 2022 et 2023. De 5 % au démarrage du plan de mobilité, le nombre d’abonnés aux transports en commun est aujourd’hui de 15 %. Quant au covoiturage, inexistant en 2022, il concerne désormais 23 % des collaborateurs et représente 6 % des trajets. "

Concrètement qu’est-ce qu’un plan de mobilité ?

" Un plan de mobilité d’entreprise consiste en un ensemble de mesures visant à favoriser les modes de transport alternatifs à la voiture individuelle, comme les transports en commun, le covoiturage, le vélo ou la marche à pied, afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre liées aux déplacements. En effet, en France, 30 % des émissions de gaz à effet de serre sont liées aux déplacements et 7 4 % des déplacements domicile-travail sont réalisés en voiture. Le plan de mobilité d’entreprise est une démarche qui se déroule traditionnellement en 4 étapes. Diagnostic de la mobilité domicile-travail et professionnelle et de l’accessibilité du site ; mise en place d’un Plan d’actions ; déploiement concret des actions ; évaluation de la démarche et actions d’amélioration. "

Le modèle est-il transposable à toutes les entreprises ?

" Expert en transition des mobilités, FATEC applique et teste ses méthodes en interne avant de les déployer auprès de ses clients : une manière de s’ancrer dans le concret, de se heurter aux difficultés qui se présentent sur le terrain pour accompagner au mieux les clients dans tous les aspects et toutes les étapes de la construction, puis de la mise en œuvre opérationnelle de leur plan de mobilité. Fort de son expérience en interne et de ses résultats très encourageants, avec 26 % des collaborateurs qui covoiturent régulièrement et un taux d’abonnés aux transports en commun passé de 6 à 16 % au cours de la dernière année, FATEC met ses méthodes au service des entreprises en les adaptant à leur contexte. "

Comment s’assurer de la réussite d’un PDM ?

" Au-delà des 4 étapes classiques d’un plan de mobilité, nous intégrons dans notre méthodologie d’accompagnement une approche de terrain très concrète qui permet de dépasser les freins classiques à la réussite d’un tel projet. La promotion de la démarche via une communication régulière qui touche toutes les sensibilités ainsi que la proposition d’animations engageantes. Il faut aussi impliquer les collaborateurs au travers d’ateliers de sensibilisation et de co-construction. L’accompagnement au déploiement d’outils facilitant le report modal est également très important. Notamment avec la mise en place d’une application de covoiturage ou d’incitations financières au travers du forfait mobilité durable, mais via aussi des aspects pratiques comme le choix d’un stationnement vélo, la réservation de places de stationnement dédiées au covoiturage, ou encore la facilitation de la souscription des abonnements de transport…Enfin, la mise à disposition de supports personnalisés permettant de présenter l’offre de transport alternative à la voiture. Tout cela fonction qu’à condition bien évidemment de prendre en compte les aspects réglementaires et RH dans la mise en œuvre des dispositifs, avec notamment l’implication des instances représentatives du personnel. La démarche est adaptée à toutes les tailles d’entreprises. "

Outre la réduction du bilan carbone de l’entreprise, quels sont les bénéfices de la mise en place d’un plan de mobilité employeur ?

" Cela permet de réduire les dépenses liées au transport et ainsi d’améliorer le pouvoir d’achat des collaborateurs. Il y a aussi une incidence positive sur la santé et la qualité de vie au travail des collaborateurs. D’un point de vue logistique, cela solutionne les problèmes de stationnement et permet réduire les coûts liés au parking. Il y a aussi un impact plus global sur l’encombrement routier et évidemment sur la pollution. Et in fine de soigner sa marque employeur. "