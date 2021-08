Le palmarès des grandes villes où l'on utilise le moins la voiture

L'Adetec vient de publier son palmarès des villes françaises les plus vertueuses pour les transports, basé sur des enquêtes mobilité mises au point et certifiées par un établissement public, le Cerema. En clair, c'est le classement des villes où l'on utilise le moins la voiture ! Sans surprise, en haut de la liste, loin devant, on a Paris. Ses habitants font seulement 12,8 % de leurs déplacements en auto.

C'est un résultat qui s'explique bien sûr par le haut niveau de service en matière de transports en commun. Ceux-ci représentent 31,9 % des déplacements des Parisiens. Cette faible part d'automobilistes dans la capitale ne peut que renforcer la détermination des élus à prendre des mesures qui les impactent, comme la mise en place des 30 km/h à la fin août !

Après Paris, on a Lyon, avec 27,4 % des habitants qui se déplacent en voiture. Puis Grenoble, à 32,5 %. Sa présence sur le podium ne surprend pas : depuis 2014, la ville est dirigée par le maire écologiste Éric Piolle, qui a vite mis l'accent sur les alternatives à la voiture.

Grenoble est ainsi sur le podium des villes où l'on se déplace le plus à vélo, avec 5,3 % des déplacements. Mais sur ce point, elle est donc dépassée par Bordeaux (6,4 %) et Strasbourg, reine de la petite reine avec près de 9 % des déplacements ! Au général, Strasbourg est ainsi 5e, classé après Rennes.

À l’opposé, parmi les villes où l'on utilise le plus la voiture, il y a Metz, Clermont-Ferrand et Dijon. Mais il n'y a qu'à Toulon que l'auto est majoritaire dans les déplacements des habitants, avec 51,6 %. Cela s'explique par un réseau de transport en commun moins développé. Ce mode de transport compte pour seulement 9,4 % des déplacements, le taux le plus bas du palmarès des grandes villes.

Ce n'est toutefois pas à Toulon que l'on fait le moins d'efforts physiques ! Toulouse est la ville où l'on se déplace le moins à pieds. Et pour le vélo, la lanterne rouge est Saint-Étienne. Seulement 0,3 % des déplacements se font avec ce type de transports. Il y a peut-être trop de collines à gravir.

Les villes les plus vertueuses pour les transports