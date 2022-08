Durant l'été, l'auto des voisins prend des congés, mais pas tout à fait. La série se transforme le temps de cinq épisodes pour répondre à la question que vous vous êtes toujours posé : quelles sont les autos personnelles des journalistes de Caradisiac. De puissantes et rutilantes voitures très récentes ? Des autos anciennes ? Attention aux surprises. Cette semaine, Stéphane Schlesinger, essayeur et spécialiste des "collectionnables", ces autos au purgatoire qui attendent d'entrer au paradis des youngtimers, nous présente son daily.

Il ne tarit pas d'éloges sur la marque turinoise, même si un brin d'ironie vient parfois perturber le compliment. Sa Fiat Uno ? "Elle est à peine rodée, puisqu'elle n'a que 35 ans, ce qui n'est rien pour une Fiat". Avant d'ajouter qu'elle a 35 000 km, "ce qui est beaucoup pour une Fiat". La sienne est dans un état parfait et lui sert au quotidien, entourée de deux autres autos : une BMW 130 i, et une seconde Fiat : une berline 132.

dailymotion L'auto des voisins spécial Caradisiac. - la Fiat Uno de Stéphane ? L'auto la plus fiable du monde, évidemment

Cette Fiat Uno, ultra-fiable, évidemment, est aussi ultra-performante, forcément, du haut de ses 65ch. "C'est une 1 300 SX, le haut de gamme". Mais ce qui est une puissance minimaliste sur une citadine d'aujourd'hui, est plutôt honorable dans ces années 90 pleines de légèreté. "La Uno pèse seulement 770 kg", du moins selon Fiat. Ce qui permet à la petite Turinoise d'accrocher les 165 km/h. Toujours selon Fiat.

Car Stéphane a vérifié à ses dépens que la V Max de son dragster italien est capable de bien mieux. "Je me suis fait attraper par un radar à 181 km/h". Une vérification qui aujourd'hui coûterait très cher, mais qui, heureusement, remonte à 24 ans. Performante, la Uno est pourtant économe pour une auto de cette époque, "à peine 7 l/100 km". Un joli score lié à son aérodynamique réussie, malgré une ligne loin d'être effilée.

Un tableau de bord digital avant l'heure

Mais Stéphane n'a pas seulement été séduit par les chiffres, ni par la "fabuleuse fiabilité des Fiat". Le bon état général de l'auto, lorsqu'il l'a acheté, l'ont également décidé, de même que son intérieur pas comme les autres. En commençant par la sellerie velours, plutôt en bon état, et son tableau de bord digital avant l'heure, avec son compteur électronique, parfaitement opérationnel. En fait, il n'a pas eu à procéder à la moindre restauration puisque la voiture était dans ce bel état dès son achat.

Mais comment mettre la main sur une telle affaire ? "Le plus simplement du monde, en consultant les petites annonces". Jusqu'à tomber sur une Fiat Uno peu kilométrée et affichée à 3 500 euros. Une bonne négociation plus tard, "les pneus étaient morts et il fallait changer la courroie de distribution" et moyennant 1 000 euros, Stéphane repart au volant de celle qui a passé ses divers contrôles techniques sans la moindre fausse note.

Plus de deux décennies plus tard, elle est toujours vaillante pour les petits, et grands trajets, que le journaliste effectue à son bord, quand il ne la trahit pas sa Fiat pour sa sœur plus grande, ou sa compacte allemande. Mais que la Uno se rassure, la voiture de collection de la maison Schlesinger, et assurée comme telle, c'est bien elle, et non la bavaroise, malgré ses cylindres supplémentaires.