Voici le Renault Grand Koleos, un SUV haut de gamme étranger

Chez nous, le Renault Koleos a quitté le catalogue en 2022. Le SUV familial existe toujours en Corée du Sud, où il vient d’ailleurs d’être restylé et s’appelle désormais « Renault QM6 ». Ce modèle y côtoiera dès cette fin d’année un autre SUV plus haut de gamme, que vient de dévoiler la division Renault Corée à l’occasion du salon de Busan 2024.

Son nom ? Renault Grand Koleos. Affichant un design très classique et moins dynamique que celui des Scenic E-Tech et autres Rafale européens, ce nouveau SUV mesure 4,78 mètres de long et se destine avant tout au marché coréen. Il n’a rien à voir avec la plateforme du QM6 ou les modèles européens de Renault puisqu’il se base en fait sur un véhicule chinois, le Geely Monjaro. Cette collaboration est rendue possible par les liens désormais très forts entre Renault et le géant chinois de l’automobile, qui possède d’ailleurs 34% de Renault Corée.

Hybride ou thermique

Le Grand Koleos reprend aussi le châssis, l’habitacle et les groupes motopropulseurs du Geely Monjaro. Il affiche une planche de bord bourrée de grands écrans et laisse le choix entre des moteurs essence ou une motorisation hybride de 245 chevaux, tous issus des gammes du partenaire chinois. Notez qu’il offre une finition Esprit Alpine comme les modèles européens de Renault !

Ce Grand Koleos n’a évidemment pas vocation à être commercialisé sur le marché européen, même si sa version hybride aurait peut-être un certain potentiel. Il se retrouverait en concurrence avec l’Espace et le Rafale, mieux calibrés pour les normes du Vieux Continent.