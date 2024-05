Voici le nouveau Renault Koleos (mais pas celui que vous croyez)

Point d’entrée de Renault sur le segment des SUV en 2008, le Koleos d’origine reprenait la plateforme d’un modèle sud-coréen développé avec Samsung, une marque appartenant au constructeur français (qui vendait un véhicule très proche dans son pays sous le nom de QM5). La seconde génération de ce Koleos, appelée Samsung QM6 en Corée du Sud, reposait elle aussi sur une plateforme commune. Chez nous, elle a quitté le catalogue en 2022 mais elle a poursuivi sa carrière en Asie, avec un restylage opéré l’année dernière pour le Samsung QM6.

Et l’engin profite à nouveau d’améliorations en Corée du Sud, comme vous pouvez le découvrir dans ces images. Il abandonne le nom « Samsung » et arbore désormais le badge au losange cher à tous les modèles de la marque française, dans sa version la plus récente. La calandre a été légèrement élargie et le bouclier modifié, avec de nouveaux marchepieds qui lui donnent des airs de vrai 4x4.

Pas d’hybride sous le capot

Contrairement à l’Austral, à l’Espace et au dernier Rafale, ce Renault QM6 ne dispose évidemment pas de motorisations hybrides puisqu’il n’a pas été conçu pour ça. Au lieu du diesel proposé à l’époque où il se vendait chez nous, il utilise deux moteurs dont le type n’a plus rien à voir avec les moteurs essence européens de Renault : un bloc 2,0 litres de 144 chevaux et une version de 140 chevaux fonctionnant au GPL. Il va ainsi continuer sa carrière loin de chez nous, au sein d’une entreprise Renault Corée dont Geely est désormais actionnaire à la hauteur de 34%. Les futures modèles de cette gamme doivent se baser sur la plateforme CMA hybride de Geely, déjà utilisée par des modèles de Volvo.