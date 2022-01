Renault : un accord signé avec le chinois Geely

Pour rester présent en Chine et en Corée du Sud, Renault s'est associé au constructeur chinois Geely. Après une première annonce en août 2021, avec un protocole d'accord, les deux parties viennent de signer un accord de coopération qui précise leurs projets pour la Corée du Sud.

Dans ce pays, le groupe Renault est présent avec la marque Samsung Motors, qu'il a reprise en 2000. La gamme actuelle est ainsi composée de modèles identiques à nos Renault, certains étant même fabriqués sur place. C'est d'ailleurs en Corée du Sud qu'est produit l'Arkana, vendu là-bas sous le nom Samsung XM3.

Ce nouvel accord avec Geely va donc permettre d'assurer l'avenir de Samsung Motors et d'en élargir la gamme. Renault annonce ainsi de nouveaux véhicules thermiques et hybrides qui seront basés sur l'architecture modulaire compacte de Geely, conçue par son centre de R&D de Suède. Car Geely, c'est le propriétaire de Volvo ! Les moteurs seront aussi ceux de Geely. Renault et Samsung s'occuperont du design et de "l'expérience client".

Ces nouveaux modèles seront assemblés dans l'usine de Samsung à Busan à partir de 2024. Ils seront d'abord proposés en Corée du Sud, mais seront aussi pensés pour l'exportation. Le Losange n'a toutefois pas précisé dans quels pays.