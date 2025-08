A 390 000€ le morceau, l’Aston Martin Vanquish vise le haut du panier des super-sportives à deux places et gros moteur thermique du marché. Sa concurrente la plus naturelle sera assurément la Ferrari 12cilindri (proposée au même prix de base), cette autre GT à deux places équipée d’un V12 en position centrale avant. Moins puissante de 5 chevaux, elle peut en revanche compter sur une mécanique exclusivement atmosphérique alors que l’Anglaise utilise des turbos. La Bentley Continental GT hybride rechargeable paraissant nettement moins sportive de philosophie, on pourrait aussi la rapprocher d’une Lamborghini Revuelto certes beaucoup plus radicale en termes de philosophies.

A retenir : la plus luxueuse et la plus violente à la fois

L’Aston Martin Vanquish peut-elle représenter une alternative sérieuse à des machines aussi merveilleuses que la Ferrari 12cilindri ou la Lamborghini Revuelto fortes de leur mécanique atmosphérique inoubliable ? Sur le strict plan du pur plaisir sonore, le V12 biturbo de l’Anglaise boxe dans une tout autre catégorie et ne permet pas d’atteindre ce degré d’extase ultime que seul un douze cylindres à aspiration naturelle peut procurer. Mais outre un caractère mécanique vraiment intéressant à explorer, des performances vertigineuses et cette impression qu'elle donne de devoir travailler pour en extraire le meilleur, la Vanquish parvient aussi à se montrer extraordinairement facile et raffinée à utiliser dans la vie de tous les jours et sans doute aussi plus belle et élégante que ses rares rivales. Alors, vous choisissez quel genre de voiture de rêve à moteur V12 ? Pas facile hein ? Je peux en tout cas concevoir que certains chanceux capables de pouvoir investir autant d'argent dans une GT d'exception puissent préférer rouler au quotidien dans cette Vanquish plutôt qu'une Lamborghini Revuelto.

Caradisiac a aimé

Le design superbe (et un peu original à l'arrière)

La finition intérieure magnifique et le confort

Les performances et le caractère du V12 biturbo

L'expérience de conduite qui ne ressemble à rien d'autre

Caradisiac n'a pas aimé

Sonorité moins extraordinaire que celle d'un V12 atmosphérique

Boîte idéale en conduite tranquille mais perfectible en conduite sportive

Elle aurait mérité un "lift" pour ne jamais frotter à l'avant