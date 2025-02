Tesla Model Y Grande autonomie Transmission intégrale: c'est pourtant facile de ne pas se trumper

L’une des grandes forces des Tesla réside dans le vaste réseau de Superchargeurs qui ont accompagné son développement. On en dénombre en effet près de 60 000 de par le monde, dont 16 000 en Europe et au Moyen-Orient et près de 3 000 en France. Les électromobilistes français peuvent en outre s’appuyer sur un réseau public de bornes parmi les plus étoffés d’Europe, avec près de 160 000 points de charge répertoriés à l’heure où nous publions cet article. La puissance maximale de charge s’établit à 250 kW, sur les versions Grande autonomie, contre 175 à la version propulsion d’entrée de gamme.

Tout ceci pour dire que la mobilité longue distance n’est pas vraiment un sujet d’inquiétude en électrique, à plus forte raison si l’on considère l’efficacité du planificateur de trajet intégré et l’excellent rendement énergétique du Model Y.

La batterie est la même que précemment, et la puissance du moteur n’évolue pas. Tesla, conformément à ses mauvaises habitudes, ne communique pas les capacités de l’un ou de l’autre. Tenez-vous en à une capacité de l’ordre de 77 kWh, pour une puissance de 350 ch environ. Dans le cadre d’une utilisation mixte ville-route-autoroute, et sans avoir à recourir à l’éco-conduite, la consommation moyenne s’établit à moins de 20 kWh, soit environ 400 km avant d’avoir à ravitailler, ou 300 sur autoroute, ce chiffre dépendant aussi votre style de conduite et les conditions météo, bien sûr.

En agglomération, une consommation inférieure à 15 kWh/100 km est aussi aisément envisageable. Une valeur d’autant plus remarquable que la voiture est lourde, en l’occurrence 1997 kilos à vide. Mais comme évoqué dans la vidéo accompagnant cet article, ce poids élevé reste très peu perceptible au volant. Le moteur assure des performances remarquables, avec un 0 à 100 km/h expédié en 4,8 secondes, soit seulement trois dixièmes de plus qu’une Porsche 911 Carrrera T.

En d’autres termes, on peut doubler, avec des reprises-éclair obtenues qui plus est dans un fort appréciable silence de fonctionnement. Tesla assure d’ailleurs avoir renforcé l’insonorisation du véhicule, même si ce n’était déjà pas un défaut rédhibitoire. On peut donc profiter au mieux de la sono à 15 hauts-parleurs complétés d’un subwoofer renforçant les graves, pour des performances audio exemplaires. On note toutefois que les autres versions de la Model Y doivent se contenter d’un système moins élaboré avec "seulement" 9 haut-parleurs. Un brin radin, donc.

D’une consistance agréable, la direction guide un train avant des plus précis. Tesla dit avoir retravaillé la suspension de façon à rendre l’auto plus confortable, et il est vrai que la filtration apparaît plus souple que précédemment. Cela se combine avec des sièges avant redessinés pour un accueil plus moelleux, et désormais ventilés en plus d’être chauffants. Autre avantage de l’auto (mais qui existait déjà avant), la possibilité d’augmenter le freinage régénératif et de réduire quasiment à néant le besoin de recourir à la pédale, et ce jusqu’à l’arrêt. Difficile de s’en passer une fois que l’on y a goûté. On se passerait bien en revanche des multiples alertes sonores qui égaient les trajets. On est surveillé de très - trop - près quand on conduit une Tesla, et la moindre incartade, même involontaire, est traquée. Mais il est vrai que la concurrence en fait autant désormais.

Tout ceci pour dire que la nouvelle mouture de la Model Y bonifie l’expérience de conduite assurée par sa devancière, sans apporter de grand changement. Toujours aussi efficace, mais plus confortable : la même en - un peu - mieux, donc.