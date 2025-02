Tesla Model Y Grande autonomie Transmission intégrale: c'est pourtant facile de ne pas se trumper

La Tesla Model Y Grande autonomie Transmission intégrale, facturée 52 990 €, est évaluée dans la catégorie des SUV familiaux à 4 roues motrices qui comprend notamment les:

Volkswagen ID.4 Pro 4MOTION 286 Life Max, à partir de 48 990 €

Skoda Enyaq Clever 85x 4x4, à partir de 50 720 €

Mercedes EQB 300 4MATIC AMG Line, à partir de 54 950 €

Kia EV6 Air Active 4x4, à partir de 57 690 €

Hyundai Ioniq 5 N Line à transmission intégrale, à partir de 62 800 €

On aurait aussi pu ajouter l'Audi Q6 Design e-tron quattro, à partir de 83 450 €: malgré un énorme écart de prix avec la Tesla, ce modèle est 2 cm plus court et n'est pas plus logeable. Une pensée également pour le Porsche Macan 4, même si les 86 439 € qu'il réclame le placent dans des sphères parfaitement inaccessibles. Ces tarifs hors-sol expliquent peut-être aussi en partie les difficultés rencontrées par Porsche actuellement. A l'heure où nous publions cet essai, il reste aussi quelques exemplaires neufs du BMW iX3 à négocier dans le réseau de la marque, en attendant le renouvellement du modèle. Enfin, le Peugeot e-3008 à transmission intégrale, revendiquant 700 km autonomie, n'arrivera que plus tard dans l'année (nous devrions l'essayer en mai). Tout comme la future DS N°8 développant 350 ch, et facturée à partir de 74 600 €

A la simple lecture de la liste des concurrentes directes de la Model Y 2025, on comprend que celle-ci conserve une large avance sur la concurrence. Si aucune ne constitue un mauvais choix en tant que tel, on n'y retrouvera pas le même cocktail de praticité, d'équipement et de performances, le tout s'appuyant sur le réseau de Superchargeurs qui assure une tranquillité d'esprit lors des déplacements longue distance.

A moins d'être allergique à Elon Musk, ce qui est parfaitement légitime, l'automobiliste à la recherche d'un SUV électrique familial aura tout intérêt à fureter du côté de chez Tesla. Et se laissera peut-être alors séduire par la principale concurrente à la version Transmission intégrale qui fait l'objet de cet essai, en l'occurrence la version Grande Autonomie Propulsion facturée 6 000 € de moins, soit 46 990 €, tout en annonçant une autonomie de 622 km...

Caradisiac a aimé

Rapport prix/prestations

Agrément de conduite

Aspects pratiques et coffre

Efficience

Caradisiac n'a pas aimé

Rayon de braquage encore important

Design intérieur à caractère "électroménager"

Image de marque incertaine