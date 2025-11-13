Chery mise sur les flottes pour accélérer son implantation française et européenne

Omoda & Jaecoo ont signé un protocole avec Ayvens. Les deux partenaires proposeront des solutions de location longue durée (LLD) aux PME et aux professionnels dans sept pays : France, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Belgique, Pologne et Luxembourg.

Le constructeur chinois Chery entend ainsi accélérer sa notoriété et son développement sur le Vieux Continent en ciblant directement les flottes, qui représentent plus de la moitié des immatriculations neuves dans plusieurs pays européens.

Une stratégie pragmatique et efficiente

Cette approche permet au constructeur d’éviter un long déploiement massif de concessions tout en consolidant son implantation européenne. Le groupoe Chery ambitionne atteindre 70 points de ventes en France dans un premeir temps.

Les clients professionnels agissent comme des accélérateurs de business pour les constructeurs. Souvent plus fidèle et plus rentable en termes d’investissement que le marché particulier, le canal B2B permet aussi de réaliser de jolis niveaux d’immatriculations. Chery ne cache pas avoir des « ambitions fortes » en termes de volumes. « Ce partenariat avec Ayvens nous permet d’accélérer notre ambitieux développement européen » souligne Jeff Zhang, PDG de la région Europe et vice-président de Chery International.

Les flottes comme laboratoire

En ciblant d’abord les entreprises, Chery suit une stratégie éprouvée qui permet d’instaurer la confiance via le B2B avant de séduire le grand public. Les offres Omoda & Jaecoo, adossées à la logistique et aux services d’Ayvens, permettent de tester les produits, ajuster les prix et asseoir la notoriété sur des marchés fortement réglementés. Cet accord « s’inscrit pleinement dans notre ambition d’offrir une gamme plus large de véhicules à travers l’Europe, combinant les dernières technologiques à des tarifs attractifs », explique Annie Pin, Directrice commerciale du groupe Ayvens.

Le B2B, moteur du marché européen

Le marché des véhicules de société reste central pour les marques automobiles. En France, 56 % des immatriculations de voitures neuves concernent les entreprises, loueurs et administrations, selon le CCFA. La tendance est similaire en Allemagne (65 %) et au Royaume-Uni (55 %).

La location longue durée, utilisée par plus de 70 % des immatriculations B2B en France, et les politiques RSE favorisent l’achat de véhicules neufs et électrifiés. Chery compte ainsi sur ce segment pour consolider son réseau et préparer son développement vers le grand public.

Une montée en puissance

Dans un premier temps, le constructeur proposera dans l’Hexagone uniquement des véhicules hybrides ou PHEV (Jeacoo 5 & 7, Omoda 7 & 9). Avec l’ambition de fabriquer rapidement des modèles électriques dans son usine de Barcelone. Et ainsi de pouvoir offrir aux gestionnaires de flottes français des modèles écoscorés, permettant une optimisation fiscale du parc. Sachant que la taxation de ces VE est quasiment réduite de moitié par rapport à leur équivalent thermique.

Chery, plus gros exportateur d’autos de Chine avec 1,14 million vendu hors de ses frontières, s'attaque au dernier bastion européen où le constructeur brillait encore par son absence.