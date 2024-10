L'Audi A2 e-tron célèbre les 25 ans d'un bide commercial

Commercialisée entre 2000 et 2005, l’Audi A2 reste l’un des plus gros échecs de toute l’histoire de la marque aux anneaux. Conçue à l’époque pour concurrencer la Mercedes Classe A qui était alors un monospace urbain et non pas une compacte, elle bénéficiait d’une philosophie de conception assez audacieuse avec son châssis en aluminium. Mais elle n’a trouvé que 176 205 exemplaires et a donc très vite disparu du marché.

Mais c’est bien un hommage à cette A2 mal aimée par la clientèle que viennent de rendre des apprentis et des étudiants dans le cadre d’un projet spécial organisé par Audi. Une sorte de « restomod », équipé notamment d’optiques différentes et d’une carrosserie légèrement modifiée.

Une mécanique électrique

Audi ne communique aucun détail technique sur cette A2 e-tron construite en exemplaire unique, qui n’a évidemment pas vocation à rejoindre les showrooms. On sait juste qu’elle dispose d’une mécanique 100% électrique. D’ailleurs, on se dit qu’il y aurait peut-être de la place pour de grosses batteries avec ce plancher si haut !