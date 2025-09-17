La Ford Focus remplacée par un nouveau crossover thermique ?

En quelques années, la gamme européenne de Ford a beaucoup changé. La citadine Fiesta, qui occupait autrefois le haut des ventes du Vieux continent, n’existe plus. Sa grande sœur la Focus, cette compacte elle aussi auréolée d’un très beau succès commercial sur ses précédentes générations, va elle aussi disparaître d’ici la fin de l’année.

Au début de l’année prochaine, donc, la gamme européenne de Ford se limitera essentiellement à des SUV électriques (Puma Gen-E, Explorer, Capri, Mustang Mach-E) et deux modèles thermiques sur ce même genre carrosserie (Puma et Kuga).

Quid du remplacement de la Focus ?

On le sait, la division européenne de Ford est consciente du problème posé par ce changement de stratégie : ses nouveaux modèles électriques ne se vendent pas assez et elle a finalement besoin de conserver des modèles thermiques sur ses anciens segments clé. Il y a quelques semaines, d’ailleurs, nous apprenions que la marque à l’ovale étudiait des projets de nouveaux véhicules thermiques pour s’adapter à la demande réelle de la clientèle du Vieux continent.

D’après les journalistes d'Autocar, il existe déjà un projet de remplacement de la Focus sortante avec un nouveau crossover de format compact, positionné sous le Kuga actuel.

Un nouveau crossover compact thermique et électrique ?

Ce nouveau crossover laisserait le choix entre des motorisations thermiques (électrifiées ou pas ?) et des variantes 100% électriques. Il reposerait vraisemblablement sur une plateforme différente de celle de l’Explorer provenant de chez Volkswagen (et ne permettant pas d’y installer des blocs thermiques) et serait lancé en 2027. Il serait aussi fabriqué en Espagne et redeviendrait l’un des piliers de la stratégie de Ford en Europe.