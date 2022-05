Essai vidéo - Ford Focus restylée (2022) : plus chère mais plus économique

3. Ford Focus (2022) - Equipement : prix de départ plus élevé mais équipement plus fourni

Malgré ses nombreuses qualités, la quatrième génération de Ford Focus n’a pas réussi à s’imposer en Europe et notamment en France où elle est largement distancée par les Peugeot 308, Citroën C4 et Toyota Corolla. On ne peut pas dire que la Focus mise sur son look pour séduire la clientèle. Mais il ne faut pas s’arrêter à ce paramètre car la compacte de Ford est une voiture bien née offrant un excellent châssis et des technologies parmi les plus pointues et les plus accessibles du marché.

L’heure du restylage a sonné et à cette occasion le constructeur à l’Ovale a souhaité redonner un petit coup de fouet à sa compacte. Visuellement, les évolutions sont mineures et concernent le repositionnement de la calandre plus haut avec le logo au centre de la grille. Les boucliers avant et arrière ainsi que les ouïes latérales diffèrent toujours en fonction des différentes finitions, à l’image de notre version d’essai ST- Line, équipée d’un kit carrosserie sportif, de jantes alliage de 17’’ et de suspensions rabaissées.

Ford a surtout remanié l’offre de motorisations avec la disparition pure et simple du diesel. Mais Ford, offre une solide alternative grâce à l’E85. À défaut de proposer une motorisation hybride rechargeable comme la concurrence, la Focus capitalise sur l’E85, le carburant le moins cher en France en l’associant à une micro-hybridation. À l’heure actuelle chez Ford, 75% des ventes se font sur des véhicules Flexfuel. La marque à l’Ovale s’est même bâtie une gamme complète. De la petite citadine au SUV Familiale.

Un prix d'entrée de gamme plus élevé

Cette motorisation E85 assure désormais l’entrée de gamme. Vous pouvez l’obtenir dès 29 600 €. Un tarif de base désormais plus élevé d’environ 2 500 € que la concurrence qui, à ce prix, propose des motorisations thermiques classiques, exceptée la Toyota Corolla. La Focus compense donc cet écart par une dotation en équipement généreuse, la présence de la bicarburation et l'arrivée d'une hybridation légère.

La Focus flexifuel abrite un 3 cylindres essence suralimenté de 125 ch modifié en usine pour pouvoir accepter de l’E85. Il est disponible en boîte mécanique et pour la première fois en boîte automatique Powershift comme c’est le cas sur notre version d’essai facturée 30 500 €. La particularité de ce moteur est qu’il est ici associé à une hybridation légère. Un alterno-démarreur renforcé alimenté par une petite batterie soulage le moteur thermique dans les phases énergivores pour économiser un maximum de carburant. Ce dispositif récupère de l'énergie lors des phases de décélération pour la redistribuer lors des phases d’accélération.

Vous consommerez davantage qu’avec un hybride simple, un diesel et même un moteur essence classique, car ici cette dernière est supérieure d’environ 25%, en raison du pouvoir calorifique inférieur de l’E85. Elle tourne ainsi aux alentours des 8 l/100 km comme nous l’avons constaté durant notre essai. Toutefois vous réaliserez de substantielles économies à la pompe car un plein vous reviendra à un peu plus de 35 €. A l’heure actuelle, c’est un atout. Compléter ceci par une carte grise gratuite, une absence de malus et pour les pros une TVA récupérable à hauteur de 80 %. Enfin, cette motorisation est compatible avec le SP95 E10, SP95 ou du SP98. Le 1.0 Ecoboost micro-hybridé de 155 ch et le 2.3 Ecoboost de 280 ch de la versions sportive ST complètent le catalogue de motorisations.

C’est essentiellement à l’intérieur que ce restylage apporte le plus de nouveautés avec l’arrivée en série d’un écran géant tactile de plus de 13 pouces associé à la 4e génération du système multimédia SYNC (cf page équipement) qui profite notamment de mises à jour à distance. Ce système fonctionne deux fois plus rapidement que son devancier mais il demandera un temps d’adaptation car la répartition des menus n’est pas la plus naturelle du monde. Il a également permis de réduire le nombre de boutons sur la console et grâce aux raccourcis placés au bas de l’écran, la gestion des commandes de chauffage et de climatisation est assez intuitive.

Malgré son intérieur sobre et très classique, la Focus présente bien. Les matériaux et les assemblages sont valorisants et les commandes tombent facilement sous la main. De plus elle offre un excellent espace aux passagers arrière et notamment aux jambes pour transporter sans difficultés 3 adultes. Le volume de coffre est correct (392 litres) mais un poil en dessous des leaders du marché. Du côté de l'équipement, la Focus améliore sa dotation avec un freinage d'urgence qui fonctionne dans les intersections (il détecte le danger qui vient en sens inverse) et une surveillance des angles morts qui prend en compte la présence d'une remorque.