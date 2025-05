Porsche teste les capacités de sa Porsche Cayman électrique sur le circuit du Nürburgring.

Terrain de jeu favori des constructeurs du monde entier, le circuit du Massif de l’Eifel voit chaque année défiler de nombreux prototypes. Sur le Nürburgring on peut tester tous les organes d’un véhicule, le pousser à la limite et finaliser les réglages de ses trains roulants afin d’optimiser son comportement routier.

Pour le constructeur allemand Porsche, le Nürburgring est un passage obligé pour la validation d’un modèle que celui-ci soit thermique ou électrique, comme l’est la future génération de Porsche Cayman qui sera exclusivement électrique. Si pour le moment nos chasseurs de scoop avaient déjà aperçu la nouvelle génération de la Porsche Boxster électrique, c’est la première fois qu’il découvre dans les virages du circuit allemand la Porsche Cayman électrique.

Conserver le caractère sportif de la Porsche Cayman

La future génération de Porsche 718 sera exclusivement électrique et pour Porsche, il est nécessaire que le comportement de ce modèle, qu’il soit Boxster ou Cayman, soit aussi sportif que celui de l’actuelle génération dotée de motorisations thermiques. Pour cela, le constructeur allemand veut limiter le poids au maximum, positionner tous les éléments électriques le plus bas possible afin de ne pas perturber la tenue de route du modèle et conserver une position de conduite la plus basse possible.

Architecture « e-core » Vs « skateboard »

Ainsi, au lieu d’une architecture type « skateboard », c’est-à-dire avec la batterie sous le plancher, Porsche privilégie une architecture qui se nomme « e-core » qui consiste à positionner les batteries le plus bas possible en arrière des sièges. Ce qui n’oblige pas le conducteur à être installé plus haut, comme dans une majorité de véhicules 100 % électriques.

Du retard à l’allumage

Si la future Cayman électrique est en bonne voie pour une arrivée sur le marché, le lancement de ce modèle, prévu initialement pour la fin de l’année, a été repoussé. Il se dit que ce modèle ne serait dévoilé qu'à la fin de 2026 pour une commercialisation en 2027. Car Porsche a connu quelques soucis avec la faillite du Suédois Northvolt qui devait fournir les batteries, et en se tournant vers un autre fournisseur, cela oblige le constructeur allemand à poursuivre ses essais de mise au point avec de nouvelles batteries. La marque Porsche ne semble pas décidée à précipiter l'arrivée de ces autos, car les Porsche Boxster « prototypes » roulent depuis 2022 sur route ouverte. Quant au Cayman électrique, les premiers prototypes ont été découverts seulement cette année. La marque allemande veut soigner ses modèles électriques afin que tout soit parfait.