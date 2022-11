Scoop-Porsche Boxster EV : premières photos de la Boxster électrique

C’est la première fois que l’on découvre le prototype de la future Porsche 718 Boxster, et ce l’on subodorait se confirme, la future Porsche 718 Boxster fonctionnera bien à l’électrique. Programmée pour 2024 cette auto tournera définitivement la page du moteur thermique pour s’équiper d’un électromoteur et de batteries.

Ne vous fiez pas à la sortie d’échappement au milieu du bouclier, elle est factice pour tromper l’ennemi, en l’occurrence les chasseurs de scoop. Ceux-ci ont bien compris que l’absence de bruit du flat-four ou du flat-six qui équipe habituellement la Porsche Boxster n’avait rien d’habituel. La présence d’un bloc électrique était la seule réponse possible à ce silence.

Porsche avait de toute façon indiqué que les prochaines Porsche 718 Boxster et Porsche 718 Cayman se convertiraient à l’électrique, tout comme le Porsche Macan… Ce changement technologique est rendu nécessaire pour la marque qui veut réaliser 80 % de ses ventes avec des véhicules électriques (hybrides compris) en 2030. La dernière Porsche à tourner le dos aux blocs thermiques sera la Porsche 911 qui pourrait passer par une étape hybride dans peu de temps.

L’électrique animant une Porsche Boxster ce n’est pas inédit puisque des prototypes de Boxster E ont été vus sur la route en 2010. La future Boxster qui arrivera en 2024 n’aura rien à voir avec ces modèles de 2010, elle devrait utiliser la nouvelle plateforme PPE (conçue en partenariat avec Audi) et pourrait être à deux et quatre roues motrices. Quant à sa puissance, on ne peut que spéculer, actuellement une Porsche Boxster d’entrée de gamme affiche 300 ch, pour compenser le poids des batteries une puissance de 350 ch serait tout à fait envisageable.