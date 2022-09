Une autonomie en hausse de 30% sur les BMW électriques dès 2025

Comme la plupart des autres constructeurs automobiles, BMW travaille sur les technologies du futur en matière de batteries. D'ici la fin de la décennie actuelle, la technique des batteries « solides » et autres solutions au potentiel énorme devrait enfin être maîtrisée. En attendant, la technologie actuelle des batteries à refroidissement liquide va continuer de s'améliorer. C'est le cas au sein de la marque à l'hélice avec l'arrivée d'une nouvelle évolution des batteries qui sera inaugurée en 2025 dans une architecture électrique inédite, la « New Klasse ». Alors que les batteries actuelles utilisées par BMW possèdent des cellules prismatiques, les futures préfèreront des cellules cylindriques d'un diamètre de 46 mm. Elles contiendront davantage de nickel et moins de cobalt sur la cathode, avec du silicone en plus de l'autre côté. Ces modifications de la chimie permettront de gagner environ 20% en densité énergétique.

Le gros avantage ? Un gain estimé à environ 30% en matière d'autonomie mais aussi de rapidité de charge. Cette solution permettra par ailleurs de réduire les coûts de production et d'améliorer le bilan écologique des batteries : le bilan carbone serait abaissé de 60% dans le schéma de production de batterie et il utilisera aussi une bonne part de cobalt recyclé. BMW prévoit de construire pas moins de six usines géantes dans le monde pour produire ces nouvelles batteries à cellules cylindriques. Certaines de ces usines seront situées en Europe et aux Etats-Unis mais le partenaire sera chinois (CATL et EVE Energy).

50% de BMW électriques en 2030

BMW fait partie des constructeurs automobiles espérant conserver le moteur thermique le plus longtemps possible mais d'après ses prévisions, environ 50% des autos de la marque vendues dans le monde en 2030 seront électriques. Actuellement, on compte quatre modèles électriques dans la gamme : la compacte i3 toujours pas envoyée à la retraite, le iX3, la i4 et le gros SUV iX. Sans oublier la Mini électrique.