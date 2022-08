Ultra-élitiste, la Batur annonce le style des futures Bentley électriques

Comme Lamborghini, Ferrari et Bugatti, Bentley se met aux modèles proposés en toute petite série à des prix exorbitants. La marque de Crewe avait déjà dévoilé le roadster Bacalar en 2020, un cabriolet ultra-exclusif basé sur la Continental GTC et limité à douze exemplaires vendus au prix de 1,5 million de livres sterling (soit 1,78 million d'euros). A l'occasion du concours d'élégance de Pebble Beach 2022, elle lance un nouveau modèle élitiste en toute petite série basé cette fois sur la Continental GT coupé. Comme la Bacalar, la Batur affiche un style différent de celui de la GT 2+2 actuellement commercialisée en grande série.

Les Bentley électriques lui ressembleront

La Batur conserve une silhouette de grand coupé luxueux mais sa carrosserie est entièrement nouvelle et s'éloigne du design de la Continental GT. La face avant remplace les quatre optiques rondes par un nouveau regard acéré et la calandre grossit. La partie arrière joue quasiment les « fastback » et la poupe devient beaucoup plus agressive avec des feux étirés et des formes complexes. L'intérieur est en revanche plus proche de celui de la Continental GT avec une planche de bord qui s'en différentie surtout par des différences de finition et de personnalisation.

Non seulement cette Batur annonce le dessin des prochains modèles de Bentley, mais ces éléments stylistiques se retrouveront également sur les autos 100% électriques de la marque. Rappelons que la première de ces Bentley électriques doit arriver d'ici l'année 2025. Il coûtera plus de 250 000€ et pourrait reprendre la plateforme PPE déjà utilisée par la Porsche Taycan et l'Audi RS e-tron.

Un W12 de 740 chevaux en attendant

La Batur, elle, possède un moteur 100% thermique. Il s'agit de l'ultime évolution du grand W12 bi-turbo de 6,0 litres, lancé sur la toute première Continental GT en 2003 puis passé à une toute nouvelle mouture sur le Bentayga. Après les 635 chevaux de la Continental GT et les 659 chevaux de la Bacalar et de la Continental GT Speed, il grimpe à 740 chevaux et 1000 Nm de couple sous le capot de la Batur (grâce notamment à des turbos plus gros). Le châssis possède les équipements dynamiques de la Continental GT Speed avec des roues arrière directrices et un différentiel électronique à l'arrière. Limitée à 18 exemplaires, la Batur coûte 1,65 million de livres soit 1,96 million d'euros. Mais tous les exemplaires ont déjà été vendus.