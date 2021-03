Bentley dévoile la nouvelle Continental GT Speed

S'il n'est pas compliqué d'imaginer une Aston Martin ou une McLaren tranchante, sportive et radicale, c'est plus difficile pour une Bentley, qui, malgré son passif en compétition, incarne malgré tout une image de confort, de ouaté et d'élégance. Des qualificatifs pas franchement raccords avec un pack carbone, des sièges baquets, des suspensions plus courtes et de la recherche de performance.

Pourtant, Bentley a cette particularité de marier le luxe à la sportivité, avec un savant dosage. Le retour de la Continental GT Speed illustre justement la philosophie de la marque, qui semble toutefois prendre un virage plus "dynamique" ces derniers temps : nouvelle Flying Spur plus agile, et retrait de la Mulsanne.

Justement, Bentley qualifie cette nouvelle Continental GT Speed de voiture de série la "plus dynamique" de l'histoire de la marque. Il faut dire que le W12 a de la vigueur avec ses 659 ch, transmis aux quatre roues, toutes directrices. Le différentiel arrière est quant à lui à blocage automatique et améliore le comportement en courbes. Résultat : 0 à 100 en 3,6 secondes et des performances en virage qui devraient laisser pantois face à la masse certainement inavouable de l'engin, qui, pour se faire pardonner, dispose quand même de la désactivation de six des douze cylindres à allure normale. Et pour freiner une auto qui dépasse certainement les deux tonnes, quoi de mieux qu'un bon vieux jeu de freins à disque en carbone-céramique.

Le prix de la Bentley la plus énervée de l'histoire routière de la marque ? Inconnu pour l'instant, mais certainement proche des 300 000 €.