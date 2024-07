3 millions d'euros dans les flammes : on sait enfin pourquoi cette supercar hors de prix a brûlé

Le triste spectacle de la Koenigsegg Jesko totalement détruite par les flammes sur une autoroute grecque a fait sans surprise couler beaucoup d'encre. Après cet événement regrettable, place à l'analyse. Des ingénieurs dépêchés sur les lieux par la firme suédoise pour décortiquer l'épave ont trouvé la cause du désastre.

Une fois en Grèce devant la carcasse, les experts ont découvert avec étonnement que le réservoir de carburant, l'huile moteur et l'huile de boîte ne présentaient aucun signe particulier. L'incendie se déclenchait en effet à cause d'un liquide très spécifique employé dans un seul système de la voiture : le circuit hydraulique haute pression.Cette Koenigsegg Jesko a donc brûlé à cause d'une simple durite. Cette dernière a un court instant laissé échapper un peu de ce produit sur des éléments aux températures élevées lors du roulage.

Une auto presque neuve

Pour rappel, lors du départ de l'incendie, le propriétaire de la supercar circulait à allure paisible depuis quelques minutes seulement. Il venait de quitter le centre historique d'Athènes en compagnie de personnes qui participaient au roadtrip 6to6 Motor Europe Tour. La voiture facturée la bagatelle de 3,4 millions d'euros affichait seulement 200 kilomètres au compteur.

1600 chevaux sous la pédale de droite

La fiche technique de la Koenigsegg Jesko est aussi exceptionnelle que la somme à inscrire sur le chèque au moment de la commande. L'hyper-sportive embarque pour mémoire un moteur V8 5 litres biturbo en position centrale arrière délivrant 1600 chevaux pour 1500 Nm de couple. Une artillerie gérée par une transmission étonnante dotée de sept embrayages.