Scoop – Bentley Continental GTC : l’hybridation approche !

L’heure de la présentation du restylage de la Bentley Continental GTC approche et c’est pourquoi les prototypes qui effectuent des essais de mise au point sont moins camouflés. Sur le modèle pris en photo par nos chasseurs de scoop, l’on voit que le camouflage se réduit, ce qui permet de distinguer plus précisément les petites modifications qui ont été apportées au beau cabriolet anglais.

Ainsi c’est la première fois que l'on découvre le nouveau pare-chocs avant. On voit les modifications qui ont été apportées au niveau de la prise d'air latérale et de la partie inférieure de la lèvre avant. Les projecteurs devraient également voir leur architecture intérieure modifiée. Tandis qu’à l’arrière, la partie inférieure du pare-chocs sous la plaque d'immatriculation est également moins dissimulée et révèle de nouveaux détails que l'on n'avait pas vu auparavant. En ce qui concerne les moteurs, on sait qu’il n’y aura plus de W12 et que ce cabriolet haut de gamme (et par la même occasion la déclinaison Coupé GT) devrait adopter le V6 hybride rechargeable de la Bentley Flying Spur qui développe 544 ch. Pour plus de glamour, il pourrait aussi conserver son V8 actuel qui pourrait alors afficher une puissance supérieure (il développe aujourd’hui 550 ch).