Rendez-vous demain pour les premières images et impressions de conduite de la Skoda Octavia Combi restylée

Comme la berline dont il dérive, le break Octavia combi de quatrième génération s'est offert un petit lifting, matérialisé par des optiques avant au design original, de nouvelles jantes en alliage (de 16 à 19 pouces), et des feux arrière à LED en série dès l'entrée de gamme. Affiché seulement 1 100 € de plus que le modèle classique, il offre toujours 40 dm3 supplémentaires sous la tablette du coffre, soit 640 dm3, et 145 de plus jusqu'au plafond, une fois les dossiers arrière rabattus, soit 1 700 litres. De belles capacités de chargement qui s'ajoutent à un espace habitable exemplaire, notamment au niveau des genoux.

À l'avant, peu de changements par rapport au modèle originel sorti en 2019. Les tailles de l’écran tactile central augmentent, passant de 8 à 10,25 pouces sur la version de base, et de 10 à 13 pouces sur le haut de gamme, et le combiné d’instrumentation, revu au passage, est de série.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

L'offre mécanique est la même que pour la berline. En essence, on retrouve le 1.5 turbo essence, très classique dans sa mouture 115 ch à boîte manuelle (même s'il reçoit un rare système de coupure de deux de ses quatre cylindres à faible charge), mais doté d'une micro-hybridation avec la transmission DSG, tant en version 115 qu'en 150 ch.

Forcément équipé de la boîte auto, le 2.0 TDI de 150 ch est toujours de la partie, et pour cause : le diesel devrait, une nouvelle fois, constituer la majorité des ventes. Nous l'avons donc choisi pour les essais prévus demain. Pour en savoir davantage, rendez-vous donc ce mardi pour découvrir, en direct, nos premières images et impressions de conduite.