Renault R4, Skoda Elroq, Ford Puma Gen-e : elles sont désormais éligibles au bonus écologique (liste complète)

Le montant du bonus écologique se réduit peu à peu à peau de chagrin, soutenant de ce fait de moins en moins les ventes. Ainsi, son montant de base est passé en quelques années de 6 000 € à 2 000 € en 2025, et son montant majoré de 7 000 € à 4 000 €. Vous trouverez dans cet autre article ses modalités d'application.

De plus, nouveauté 2024 (dès le 15 décembre 2023 en réalité), il faut pour en bénéficier que les modèles obtiennent un "score environnemental" suffisant, basé sur les performances écologiques de la voiture. Sont pris en compte, entre autres, les méthodes de production, le lieu de fabrication, le mode de transport de la voiture finie, la composition de ses pièces, de sa batterie, son taux de recyclabilité, sa consommation d'énergie, la provenance et le recyclage éventuel des pièces détachées, etc.

Et ceux dont le score est trop bas, c'est-à-dire inférieur à 60 points sur 100 possibles, sont punis et exclus du dispositif, qui a été imaginé à la base pour écarter les véhicules chinois du bonus français. Une sorte de protectionnisme déguisé, en somme.

Les autorités françaises, via l'ADEME (Agence de l'environnement et la maîtrise de l'énergie), publient donc une liste des modèles qui respectent le score minimal, et qui peuvent bénéficier de la ristourne étatique. Une liste qui est régulièrement mise à jour, la dernière fois c'était le 25 janvier. Mais elle vient de l'être à nouveau par arrêté le 4 avril dernier (parution au Journal Officiel du 6 avril), pour la 6e fois depuis le lancement du dispositif (si nous n'avons pas loupé une mise à jour). Voici donc la dernière liste officielle. On note que les nouveautés dernièrement intégrées sont : la version électrique du Ford Puma, le "Gen-e", mais aussi le e-Tourneo Courier, tandis que Renault fera bénéficier les clients de la future R4, non encore commercialisée, du bonus, tandis que Skoda pourra faire de même avec son nouveau Elroq, et Volkswagen avec l'entrée de gamme uniquement de son ID.BUZZ, la version "Pure".

De façon étonnante, les modèles Toyota jusqu'ici éligibles ont disparu de la liste gouvernementale. Ainsi, apparemment, les Pro-Ace City et Pro-Ace City Verso ne pourrait plus recevoir de bonus.

De même , le E-C3 Aircross n'apparaît pas, alors qu'il est bien éligible, mais il semble que ce soit une erreur dans le tableau officiel, un des TVV (type, variante, version) lui correspond en effet. Même souci avec la Fiat Grande Panda électrique, elle aussi éligible.

La liste de tous les modèles éligibles au bonus écologique depuis le 8 avril 2025 (en gras, les nouveautés)

Marque Modèle ABARTH 500e ALFA ROMEO JUNIOR ALPINE A290 AUDI Q4 45 E-TRON ; Q4 SPORTBACK 45 E-TRON BMW SERIE 4 ; SERIE X ; BMW iX1 ; BMW iX2 CITROEN E-C3 ; E-C4 ; E-C4 X ; Ë-BERLINGO ; JUMPY SPACE TOURER CUPRA BORN 150 KW 58/62 KWH ; BORN 150 KW 60/63 KWH ; BORN 170 60/63 KWH ; BORN 170 77/82 KWH ; BORN 240 79/84 KWH DS DS 3 ; DS 3 CROSSBACK ; DS 4 FIAT E-DOBLO ; 500e ; 600e ; ULYSSE ; SCUDO FORD EXPLORER ; CAPRI ; PUMA GEN-E ; E-TOURNEO COURIER HYUNDAI KONA JEEP AVENGER LANCIA YPSILON MAZDA MX-30 MERCEDES BENZ CLASSE EQA ; CLASSE EQB ; EQT MINI MINI COUNTRYMAN NISSAN TOWNSTAR ; LEAF MOKE EV1 OPEL COMBO ; COMBO-E LIFE ; ASTRA ; ASTRA SPORTS TOURER ; CORSA ; MOKKA ; ZAFIRA LIFE ; VIVARO ; VIVARO LIFE ; FRONTERA ; GRANDLAND PEUGEOT e-RIFTER ; 308 ; 408 ; 2008 ; 3008 ; 5008 ; 208 ; EXPERT ; TRAVELLER RENAULT ZOE ; TWINGO ; R5 ; R4 ; MEGANE ; SCENIC ; KANGOO E-TECH ELECTRIC SKODA Enyaq ; Enyaq Coupé ; ENYAQ 80 ; ENYAQ 60 ; ENYAQ 80X ; ELROQ SMART FORTWO TESLA MODEL Y VOLKSWAGEN UP ! ; ID.3 PRO S 150 KW ; ID.3 PRO 107 KW ; ID.4 PURE 125 KW ; ID.4 PRO 150 KW ; ID.4 PURE 109 KW ; ID.4 PRO 210 KW ; ID.4 GTX 220 KW ; ID.4 PRO 4MOTION 210 KW ; ID.4 GTX 250 KW ; ID.5 PRO 210 KW ; ID.5 GTX 220 KW ; ID.5 GTX 250 KW ; ID.7 PRO 210KW ; ID.BUZZ PURE VOLVO EC40 ; EX40

On rappellera bien entendu qu'au-delà d'être dans cette liste, pour avoir droit au bonus écologique il faut que le véhicule coûte moins de 47 000 € hors options, qu'il pèse moins de 2,4 tonnes, qu'il soit immatriculé en France et ne doit pas être revendu dans l'année. Un bonus ne peut être attribué qu'une fois tous les 3 ans, et ne peut dépasser 27 % du coût d'acquisition.