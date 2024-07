Les voitures neuves se sont alourdies de 400 kg en sept ans

Une sacrée prise de masse ! En comparant le poids de tous les véhicules essayés entre 2016 et 2023, nos confrères d’Autocar ont constaté une forte évolution du poids moyen des voitures. Celui-ci est passé de 1 553 kg à 1947 kg en sept ans. Soit un embonpoint de 400 kg.

Cette augmentation est due en partie à la popularisation croissante des SUV sur le marché. En 2016, parmi toutes les voitures testées, 16 étaient des SUV ou des crossovers dotés d’un poids moyen de 1 722 kg. Soit, à l’époque, ces modèles pesaient 169 kg de plus que toutes les autres berlines essayées par Autocar la même année.

SUVérisation

En 2023, sept ans plus tard, le poids moyen (1 985 kg) de 24 SUV et pick-up essayés par Autocar avait augmenté de 50 %. Soit un embonpoint de 263 kg par rapport à leurs homologues de 2016. Sur l’ensemble des SUV mis sur le marché l’année dernière et essayés par Autocar le poids moyen d’un véhicule était de 1 906 kg. Soit un surpoids de 183 kg par rapport à 2016. Plus surprenant est de constater ô combien en 2023 le poids de l’ensemble des véhicules neufs avait enflé. Sur la balance, la différence entre les SUV et les berlines était que de 38 petits kg contre 169 kg en 2016.

Électrification

L'électrification joue également un rôle dans la prise de masse des voitures neuves. Les modèles électriques et hybrides testés par Autocar l'année dernière avaient un poids moyen de 1 991 kg. Soit un surpoids de près de 100 kg supérieures aux voitures thermiques (1 897 kg) essayées. L'érosion du nombre de voitures du segment A de moins d’une tonne mise sur le marché ne permet pas de compenser l’apparition des modèles les plus lourds comme l’imposant Mercedes-Benz EQS (2 899 kg).

Musculation

La tendance ne montre aucun signe d'inversion. Le poids moyen des voitures testées au cours du premier trimestre de 2024. Le nombre de SUV électriques mis sur le marché continue d’augmenter tout comme leur poids moyen constaté (2 087 kg) par Autocar. Qui se souvient encore qu’en 1972 la Renault 5 pesait 730 kg ? Au fait, connaissez-vous le poids de la nouvelle R5 E-Tech Electric ?