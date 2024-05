Prix Renault 5 électrique : à partir de 25 000 €

Renault lève le voile sur les tarifs de sa citadine électrique, la R5. Sans surprise, ils sont proches des estimations. Ainsi, l’entrée de gamme débute à 25 000 €, hors bonus écologique déduit. Cette Renault 5 E-Tech « autonomie urbaine » reçoit la petite batterie de 40 kWh de capacité, dont l’autonomie est évaluée à 300 km. La Citroën ë-C3 reste donc plus abordable (23 300 €) et va un peu plus loin grâce à un rayon d’action de 326 km. En revanche, elle se veut moins chic et branchée…

La marque au losange n’indique pas encore quel moteur se retrouvera sous son capot, mais il s’agira certainement du bloc le moins puissant à savoir 95 ch. Au chapitre recharge, elle ne sera certainement pas compatible avec les bornes rapides. Enfin, il va également falloir faire preuve de patience puisque son arrivée sur le marché n’est prévue qu’en 2025.

Celle dont les commandes ouvrent dès le 31 mai prochain se nomme « autonomie confort ». Entendez par là qu’elle profite d’une batterie plus grande (52 kWh) et surtout qu’elle peut vous emmenez plus loin : jusqu’à 410 km. Seulement, cela se répercute sur la facture : 33 490 € hors bonus. En plus de profiter d’une meilleure autonomie, cette version est plus puissante avec 150 ch sous le capot. Renault place sa 5 juste en dessous de la Peugeot e-208 dont l'entrée de gamme est facturée 34 100 € hors bonus.

Deux finitions au catalogue

La Renault 5 ne s’encombre pas d’une gamme complexe. Seulement deux niveaux sont disponibles : Techno et Iconic cinq. En haut de gamme, la R5 profite du système multimédia OpenRlink avec planificateur d’itinéraire, de l’indicateur de charge sur le capot, de la pompe à chaleur, de la climatisation automatique ou encore des stickers décoratifs. Pour le moment, le détail des équipements par finition n’est pas connu.

D’ici 2025, la gamme de la Renault 5 sera plus complète avec la Five, l’Evolution, la Techno et l’Iconiq cinq. La série spéciale Roland-Garros jouera les BCBG lors du tournoi qui se jouera du 20 mai au 9 juin. En revanche, sa commercialisation n’interviendra que l’année prochaine.