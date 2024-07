Non, la femme du président ukrainien ne s'est pas offert la dernière Bugatti avec l'argent de l'Europe

Quel rapport pourrait-il donc y avoir entre la toute nouvelle Bugatti Tourbillon, l’argent de l’Union européenne et la famille du président de l’Ukraine ? Eh bien figurez-vous que depuis quelques heures, une nouvelle rumeur tourne sur Internet et concerne aussi bien la marque de Molsheim que la femme du président ukrainien Volodymyr Zelensky et l’argent public de l’Union européenne.

On vous la fait courte : Olena Zelensky se serait tout simplement offert un exemplaire de la toute nouvelle Bugatti, la Tourbillon qui remplace officiellement la Chiron dans la gamme du petit constructeur alsacien spécialisé dans les supercars. Pour cela, elle aurait tout simplement utilisé l’argent public débloqué au sein de l’Union européenne pour aider l’Ukraine à se défendre contre la Russie. La famille du président ukrainien détournerait ainsi cet argent pour des dépenses fastueuses de ce genre.

Tout est faux, évidemment

Diffusée à l’origine par un certain « Jacques Bertin LS » sur les réseaux sociaux, dans une vidéo où il se présentait comme un employé de la concession Bugatti de Paris, cette information a rapidement été démentie par l’entreprise en question qui précise que cet homme lui est totalement inconnu. Une image d’une facture associée à cet achat a été également diffusée sur les réseaux sociaux, avec un format assez surprenant au niveau des chiffres inscrits dessus (prix de base, devise et TVA non précisées…), totalement fausse.

« Le Groupe Car Lovers a d’ores et déjà saisi la justice des faits ci-dessus exposés en déposant une plainte pénale pour faux, usage de faux, usurpation d’identité et diffamation, notamment », précise la société dans un communiqué officiel.

Mais alors, quel serait donc le motif des gens à l’origine de telles sornettes ? Nuire au dirigeant ukrainien, qui a déjà été la cible de fausses informations de ce genre par le passé (notamment sur l’achat de bijoux de forte valeur). Ceci dit, il est tout à fait possible que des hauts dignitaires d’un pays s’offrent réellement un exemplaire de la nouvelle supercar de Molsheim à l’avenir. Par exemple à Dubaï où l’on adore offrir ce genre d’auto à la police locale, ou au Qatar où la famille princière figure parmi les clients réguliers de Bugatti. Mais rien à voir avec l’argent de l’Union européenne dans ce cas…