Surprise, le prix du Volvo EX30 électrique a augmenté

Arrivé dans la sélection finale de l’élection de la voiture de l’année (COTY 2024) mais battue par le Renault Scénic E-Tech Electric, le Volvo EX30 a réussi à séduire grâce à son style frais malgré certains défauts (comme son interface intérieure peu pratique à certains niveaux).

Le cousin du Smart #1, reposant sur la même plateforme technique, faisait aussi l’effort d’afficher un prix de base compétitif dans sa version la moins bien équipée. Doté d’une batterie d’une capacité de seulement 51 kWh au prix de 37 500€, n’autorisant qu’une autonomie maximale de 337 km d’après le cycle d’homologation WLTP (c’est moins qu’une Peugeot e-208), il n’a pas droit au bonus écologique français à cause de sa fabrication chinoise.

Un prix en augmentation

Malheureusement pour ceux qui seraient tentés par ce modèle, son prix vient d’augmenter de 1 600€ en France. Il s’affiche désormais à partir de 39 100€ avec la petite batterie et à 43 300€ en version « Single Motor Extended Range » avec les accumulateurs plus gros (autonomie WLTP de 474 km). De quoi le rendre beaucoup plus cher que son cousin le Smart #1, disponible à partir de 33 815€ avec une configuration technique similaire à celle de l’EX 30 de base.