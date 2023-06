Nouveau Volvo EX30 (2023) : Le SUV électrique très Smart

Il y a quelques semaines, Volvo levait le voile sur son gigantesque EX90 électrique. Cette fois, le constructeur scandinave présente un autre nouveau SUV électrique positionné sur le créneau des petits modèles urbains. Long de 4,23 mètres, il repose sur la même plateforme que le récent Smart #1 (politique de groupe oblige, Volvo et Smart appartenant tous deux à Geely). Le style général de l'EX30 se conforme aux codes de design habituels de Volvo à un détail près : il fait l’impasse sur l’habituelle calandre carrée remplacée ici par le simple badge Volvo encadré de sa traditionnelle diagonale. La poupe ose elle afficher un dessin moins habituel avec des feux séparés en deux parties, mais les proportions sont bien celles d’une Volvo.

A l’intérieur, l’EX30 surfe largement sur la tendance actuelle avec un gros écran tactile central de 12,3 pouces à la forme verticale. Notez que comme dans une Tesla Model 3, il n’y a plus de combiné d’instrumentation. L’interface de Volvo intègre les services connectés de Google (comme les autres modèles de la gamme du constructeur suédois) et l’ergonomie de la planche de bord se veut épurée au maximum. Volvo affiche fièrement une part de 25 % d’aluminium recyclé, de 17 % d’acier recyclé et de 17 % de matières plastiques recyclées dans l’habitacle de l’auto. Il sera possible de choisir entre de nombreuses matières et couleurs, toutes issues de techniques respectueuses de l’environnement d’après le communiqué officiel de la marque. Côté coffre, il y a 318 litres en comptant 61 litres de cave. Une valeur en retrait par rapport à un Jeep Avenger ou même une DS 3.

272 ou 428 chevaux, deux tailles de batteries

Dans sa version d’entrée de gamme « Single », l’EX30 utilise le même moteur électrique arrière que le Smart #1 avec ses 272 chevaux. Il se connecte alors à une batterie d’une capacité de 51 kWh, une combinaison permettant d’abattre le 0 à 100 km/h en 5,7 secondes et d’atteindre « jusqu’à 344 km d’autonomie maximale » en cycle WLTP soit une valeur en retrait par rapport aux 400 km des SUV électriques citadins de Stellantis. La version « Single Extended Range » augmente la capacité de batterie à 69 kWh. La puissance reste à 272 chevaux mais le 0 à 100 km/h tombe à 5,3 secondes et l’autonomie grimpe à 480 km en valeur maximale. La variante « Twin Performance », enfin, combine ces gros accumulateurs avec une double motorisation de 428 chevaux (celle du Smart #1 Brabus) pour arriver à un 0 à 100 km/h expédié en 3,6 secondes et une autonomie maximale de 460 km. Côté recharge, la version « Single » accepte une puissance de 11 kW en courant alternatif et de 135 kW en courant continu. Avec les grosses batteries, la capacité de charge en courant alternatif grimpe à 22 kW et celle en courant continu à 155 kW. De quoi théoriquement passer de de 10 à 80% de charge en 26,5 minutes.

A partir de 37 500€

L’EX30 joue les modèles « abordables » dans sa version de base Single avec un premier prix à 37 500€ qui bat le Smart #1 et ses 39 990€, mais le Suédois possède alors des batteries plus petites. Le modèle à grosses batteries démarre lui à 41 700€ et la version Twin Performance à 49 250€. Le modèle concurrencera le DS 3 E-Tense et le Jeep Avenger dans la catégorie en pleine expansion des SUV électriques citadins premium et il semble afficher un bon rapport prix-prestations quand on le compare à certains modèles de marques « généralistes » comme le Hyundai Kona. Il est déjà disponible à la commande.