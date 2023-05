Premières images du Volvo EX30 (2023), nouveau SUV électrique urbain

Volvo vient de présenter deux grosses nouveautés électriques : le gros EX90, un SUV familial à sept places concurrençant le Mercedes EQS SUV et le BMW iX, mais aussi la version profondément retravaillée des C40 / XC 40 Recharge. Il y en aura bientôt une troisième avec la révélation officielle du EX30 prévue pour le 7 juin prochain à Milan. Il s’agira de la nouvelle entrée de gamme du constructeur suédois et d’un modèle citadin concurrent des DS 3, Jeep Avenger et autres petits crossovers électriques « premium » du segment B.

En attendant cette présentation officielle, Volvo nous montre déjà quelques images très suggestives du EX30. Des images qui laissent deviner un style sans surprise et tout à fait dans les canons de la marque, simplement adapté à la catégorie des crossovers citadins. On avait de toute façon déjà eu un bon aperçu de ce design il y a quelques jours grâce à une fuite en provenance d’un bureau de dépôt de brevet, mais il y a ici un cliché de l’intérieur permettant d’observer la grosse tablette tactile de la console centrale.

Cousin du Smart #1

Rappelons que ce nouveau EX30 reprendra un châssis et un groupe motopropulseur très proches de ceux du Smart #1 et pour cause, Volvo appartient comme Smart au groupe chinois Geely. Attendons-nous donc à une puissance comprise entre 270 et 400 chevaux, des chiffres élevés par rapport aux rares modèles électriques citadins déjà présents sur le marché.