Jusqu’à 582 km en Volvo C40 électrique

En début d’année, Volvo annonçait des évolutions techniques sur ses « petits » SUV : retour à la propulsion, nouveaux moteurs, jantes au profil plus aérodynamique et meilleur refroidissement de la batterie. L’autonomie maximale estimée était alors de 533 km. Les ingénieurs se sont montrés quelque peu « pessimistes » puisque les valeurs officielles du cycle d’homologation WLTP sont supérieures aux prévisions. L’écart est plutôt significatif (+ 49 km), d’autant que chaque kilomètre compte en ce qui concerne la mobilité électrique.

Autonomie selon les versions :



C40 Recharge (batterie de 69 kWh) : 477 km

C40 Recharge Twin (batterie de 82 kWh) : 550 km

C40 Recharge Extended Range (82 kWh) : 582 km





XC40 Recharge (batterie de 69 kWh) : 467 km

XC40 Recharge Twin (batterie de 82 kWh) : 537 km

XC40 Recharge Extended Range (batterie de 82 kWh) : 573 km





À partir de 46 990 €

Un C40 et un XC40 « de base » gagnent ainsi respectivement 39 et 42 km de rayon d’action. Quant à la version à grosse batterie, le gain atteint près de 70 km, un chiffre qui n’est pas négligeable. En plus de bénéficier d’une autonomie plus confortable, les C40 et XC40 autorisent de nouvelles capacités de charge, passant de 150 à 200 kW. Quant aux tarifs, il faut compter au minimum 46 990 € pour le XC40 et 51 890 € pour le C40.