Il avait fait une brève apparition lors de la présentation de son grand frère l’EX90. Il est désormais mis à nu, malgré la volonté du constructeur. Tout juste Volvo vient-il de publier une vidéo teaser que la marque se fait doubler par une fuite de brevets sur internet.

On note ainsi que cette future entrée de gamme reprend certains éléments esthétiques de son grand frère EX90 à l’image de la face avant. En effet, la forme des optiques et la signature lumineuse sont très proches. Il ne lui manque que le logo. Même constat pour l’arrière avec deux bandeaux de feux verticaux en hauteur et une seconde partie qui ceinture la partie basse du hayon.

De profil, on note que l’inclinaison du pavillon est assez prononcée, mais l’ensemble paraît plutôt massif. Dans le détail, on remarque que les poignées affleurantes ne sont pas prévues, à l’inverse de la carrosserie bi-ton.

La vidéo teaser diffusée par Volvo confirme ces brevets. Elle met en évidence l’éclairage avant et les formes du capot. On y aperçoit deux facettes creusées qui débordent légèrement sur le bouclier. Ce type de forme est apparu pour la première fois sur le Peugeot 3008 de seconde génération, puis sur le Peugeot 2008, ainsi que sur le Renault Austral, et semble se développer chez plusieurs constructeurs.

Volvo EX30 (2023) : déjà en fuite

Des dessous connus ?

Propriété de Geely, ce Volvo utilisera très certainement la plateforme SEA du groupe, déjà utilisée par la Smart #1. On peut donc s’attendre à un moteur électrique d’une puissance de 272 ch ainsi qu’une batterie de 66 kWh. L’autonomie approcherait les 440 km. Volvo oblige, une version à quatre roues motrices doit être dans les cartons. Elle embarquerait un second moteur sur le train avant pour une puissance cumulée supérieure à 400 ch.

Retrouvez tous les détails de ce nouveau Volvo EX30 dans notre prochaine vidéo à paraître le 7 juin 2023.