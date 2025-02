Encore plus de bornes de recharge en France mais une fiabilité en léger recul

157 348 (au 31 janvier 2025), voilà le nombre total de points de charge au dernier baromètre de l’Avere publié la semaine dernière. Au précédent comptage du 31 octobre 2024, ce nombre total était de 150 052. On compte désormais en France 51 512 bornes d’une puissance de moins de 7,4 kW de puissance, 74 494 bornes d’une puissance comprise entre 7,4 kW et 22 kW de puissance ou encore 16 988 bornes d’une puissance comprise entre 150 et plus de 350 kW de puissance.

Même si certains acteurs de l’industrie automobile comme le directeur général de Renault Luca de Meo continuent de dire qu’il n’y a pas assez de bornes de charge par rapport aux besoins, ce réseau français de charge continue de se densifier alors que les ventes de voitures électriques neuves avaient tendance à se stabiliser ces derniers mois.

La fiabilité des bornes, en revanche, régresse un peu d’après ce dernier baromètre de l’Avere. Alors que le précédent baromètre de l’Avere constituait une très bonne nouvelle sur ce point avec un taux de disponibilité moyen des bornes de 94% au lieu de 80% deux mois plus tôt, cet indice n’est plus que 93% en moyenne d’après le dernier relevé.

Taux de disponibilité en recul sur toutes les puissances de borne

Dans le détail, les bornes en courant alternatif (de faible puissance) avaient un taux de disponibilité moyen (ni en maintenance, ni en panne) de 92,8% en décembre dernier contre 93,5% en octobre 2024. Celles en courant continu à moins de 150 kW avaient un taux de 92,8% aussi contre 94,2% en octobre 2024. Celles de 150 kW ou plus, enfin, fonctionnaient à 95% contre 96,2% lors du précédent « comptage ». Attention car ce « taux de disponibilité » ne prend pas en compte l’occupation des bornes en question mais seulement leur bon fonctionnement. Toujours d’après le baromètre de l’Avere, le taux d’accès immédiat aux stations de charge (qui inclut bien l’occupation des bornes au contraire) était de 95% en janvier 2025, ce qui reste objectivement bon même si cela n’empêche hélas pas les mauvaises surprises.

Une station saturée pendant les vacances de février

Exemple de mauvaise surprise pour les usagers de l’autoroute A6, ce cas particulier rapporté par Florian Grimault sur les réseaux sociaux à l’aire de Mâcon Saint-Albain ce samedi 15 février à 13h00 : alors qu’il était sorti de l’autoroute pour recharger sa voiture électrique, il a découvert une file d’attente de « plus de deux voitures » à la station Ionity. Cette dernière ne comprend que quatre points de charge rapide (les autres se limitent à du 50 kW au mieux) et en plein week-end de chassé-croisé des vacances d’hiver, le nombre ne suffit pas à couvrir le pic de demande.

Il s’agit heureusement bien d’un cas particulier car la plupart des stations des autoroutes A6 ou A7 comportent plus de bornes et de nos propres observations, il n’y avait pas (ou très peu) d’attente lors des pics d’utilisation lors des vacances de 2023 ou 2024. Mais sachant qu’il y a de plus en plus de voitures électriques dans la nature et que leurs ventes devraient même progresser cette année avec l’arrivée de nouvelles citadines abordables, il va sans doute falloir densifier encore le réseau pour éviter de voir des files d’attentes cauchemardesques se former sur les aires autoroutes pendant les périodes de vacances.