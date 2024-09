En France, 20% des bornes pour voitures électriques sont en panne

Comment se porte le réseau de charge français ? Voilà la question à laquelle répond régulièrement l’Avere avec son baromètre national des infrastructures de recharge ouvertes au public, dont l’édition de septembre 2024 permet de jauger les progrès (et les régressions) par rapport à celui de février dernier.

Commençons par le nombre total de points de charge, passé officiellement à 146 771 au 31 août 2024 contre 120 354 au 31 janvier 2024, avec 36% de points en plus sur douze mois et 218 points de charge en moyenne pour 100 000 habitants (contre 179 il y a six mois). Ça, c’est donc pour les bonnes nouvelles avec pas moins de 78 043 points de charge dont la puissance se situe entre 7,4 et 22 kW ce qui représente 48% du nombre total, soit probablement le genre de bornes le plus utiles pour ceux qui les utilisent de façon quotidienne en dehors des voyages.

L’autre bonne nouvelle, c’est l’amélioration de la fiabilité sur les bornes rapides en courant continu (qu’on trouve surtout le long des autoroutes). L’Avere relève en effet un taux de disponibilité de 87% pour les bornes rapides d’une puissance inférieure à 150 kW et de 85% pour les bornes rapides d’une puissance égale ou supérieure à 150 kW. En janvier dernier, ces chiffres n’étaient que de 77 et 76% respectivement. Ça veut malheureusement dire qu’on peut toujours tomber sur ces fameuses bornes rapides en panne qui transforment les voyages en expériences cauchemardesques sans précautions prises via la planification des trajets, mais la situation s’est tout de même améliorée à ce niveau.

Une fiabilité générale des bornes en régression

Hélas, le taux de disponibilité moyen des bornes à l’échelle nationale (tous types et puissances de charge confondus) est en recul. L’Avere avance le chiffre de 80% contre 81% six mois plus tôt. Dans le détail, ce sont les points de charge en courant alternatif qui régressent avec 78% de disponibilité au lieu de 81% six mois plus tôt. La charge « lente » était plus fiable, elle est devenue moins bonne que les points de charge « rapide » ! Et comme ces bornes-là restent beaucoup plus répandues sur le territoire, leur bon fonctionnement conditionne évidemment la progression des voitures électriques en France. Tout n’est donc pas parfait en la matière pour l’instant car en moyenne en France, vous avez 20% de chance de tomber sur une borne en panne actuellement.