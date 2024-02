Le nombre de bornes électriques augmente mais leur fiabilité baisse

Initialement annoncé pour l’année 2021, l’objectif d’arriver à 100 000 points de charge en France a été officiellement atteint en mai 2023. Depuis cette date, le nombre de bornes et autres relais de charge a bien évidemment continué à augmenter dans le pays. Tous les principaux réseaux autoroutiers disposent désormais d’un maillage permettant de voyager en voiture électrique de façon confortable et les métropoles essaient aussi de multiplier les bornes.

Dans son dernier baromètre national des infrastructures de recharge ouvertes au public, l’Avere recense ainsi 120 354 points de charge ouverts dans le pays au 31 janvier dernier soit une évolution positive de 41% en douze mois. On compte désormais 179 points de recharge en moyenne pour 100 000 habitants avec quelques variations par région.

Ces bornes sont à 50% des points de charge en courant alternatif de moyenne puissance (comprise entre 7,4 et 22 kW), à 33% des bornes de faible puissance (moins de 7,4 kW) alors que les bornes rapides en courant continu comptent pour 16% du nombre total.

Une fiabilité en baisse

L’autre point intéressant de ce nouveau rapport de l’Avere (et nettement moins positif), c’est que la disponibilité moyenne des bornes a reculé en un an : au 31 janvier 2023 elle était en moyenne de 86% pour les bornes en courant alternatif, de 83% pour les bornes en courant continu d’une puissance inférieure à 150 kW et de 78% pour les bornes en courant continu d’une puissance de 150 kW ou plus. Un an plus tard, ces chiffres sont tombés respectivement à 81, 77 et 76%. Concrètement, cela signifie que ces bornes (quelle que soit la puissance) sont plus souvent en panne ou en maintenance qu’il y a un an.

Comme nous avons récemment pu le constater lors de notre grand voyage à la montagne, il reste malheureusement possible de trouver de mauvaises surprises sur des stations de charge rapide sur l’autoroute mais aussi à destination dans les agglomérations. Sachant que cette fiabilité des bornes s’impose incontestablement comme un point important pour convaincre le grand public de se convertir à cette technologie, il faudra absolument l’améliorer. Surtout dans un contexte où les ventes de voitures électriques semblent stagner un peu partout dans le monde…