Très bonne nouvelle pour la fiabilité des bornes de recharge

Des bornes de recharge rapide meilleures, mais des points de charge plus souvent en panne. Voilà le bilan décevant du dernier recensement de l’Avere publié en septembre 2024 sur l’état des bornes de charge pour voitures électriques en France, qui rapportait au 31 août 146 771 points de charge au total et un taux de disponibilité moyen de 80%. Dans le détail, la fiabilité des bornes de charge rapide en courant continu s’était améliorée au contraire de celles en courant alternatif.

Cette situation a beaucoup changé dans le nouveau relevé de l’Avere : Au 31 octobre dernier, l’organisme rapporte le chiffre de 150 052 points de charge au total en France ouverts au public. Mais la bonne nouvelle se situe plutôt au niveau du taux de disponibilité technique de ces bornes, mesuré à 94% dans ce nouveau classement au lieu de 80% un mois plus tôt !

Toutes les bornes progressent

Dans le détail, les bornes « lentes » en courant alternatif affichent un taux de disponibilité de 93,5%. Celles en courant continu d’une puissance inférieure à 150 kW affichent un taux de disponibilité de 94,2% et celles en courant continu d’une puissance supérieure ou égale à 150 kW, de 96,2%. Des chiffres qui témoignent d’une progression spectaculaire puisqu’ils étaient respectivement à 78, 87 et 85%, présageant d’une probabilité plus faible de tomber sur des bornes en panne (ce que nous ne vérifions pas forcément lors de nos essais même si nous ne pouvons évidemment pas tirer des généralités de nos expériences personnelles).

Non seulement il y a plus de bornes que jamais en France, mais elles sont désormais plus fiables. Des bonnes nouvelles objectivement même si le prix moyen de la charge en « business to business » décrit par le même organisme, donné pour 0,47€ le kW pour la charge en courant continu et surtout 0,70€ en courant alternatif (!!) a de quoi donner des sueurs froides aux utilisateurs des voitures électriques. Le rapport de l’Avère rappelle « qu’il s’agit ici du prix que paie l’opérateur de mobilité (eMSP) à l’opérateur de bornes (CPO), et que ce prix moyen peut différer du prix que paie l’usager final en itinérance car c’est l’opérateur de mobilité qui détermine le prix final avec de possibles frais supplémentaires ».