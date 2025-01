Même les designers Jaguar ne seraient pas convaincus par la nouvelle identité visuelle de la marque !

Pour sûr, le design reste une affaire de goût. Et alors que Jaguar a essayé de nombreuses choses en la matière sans résultat probant, la décision de repartir d'une feuille blanche n'était peut-être pas si saugrenue alors que la marque ne vend même plus de voiture neuve en Angleterre. Sauf qu'on est peut-être allé trop loin dans la démarche.

Avec le nouvel emblème déjà, annoncé pompeusement comme un symbole « d'un modernisme exubérant » dans lequel la marque investit une « nouvelle philosophie créative » mais qui a surtout réussi à faire enrager les amateurs, et rire les autres. Notamment Burger King qui s'est amusé à publier sur le réseau social X son nom avec la même police d'écriture, sur fond rose.

Manifestement, ça ne rigole pas en interne puisque le site Autocar India annonce avoir lu une lettre de l'équipe de design Jaguar se plaignant des changements esthétiques opérés, et en particulier du travail réalisé par l'agence Accenture Interactive qui a racheté Spark44, l'agence de création de Jaguar Land Rover, en 2021.

« Nous avons l'impression que le logo se déconnecte du récit et de l'identité visuelle des produits Panthera (nom de la nouvelle plateforme des véhicules électriques, N.D.L.R.) » aurait écrit l'équipe sur ce courrier signé par une trentaine de 30 membres et remis au directeur de la création de l'entreprise Gerry McGovern, plus de deux ans avant que les nouveaux emblèmes soient dévoilés.

Le changement de prestataire pointé du doigt…

« Le logo semble trop rond et ludique, ce qui n'évoque pas le sentiment d'exubérance. En outre, il partage des similitudes étroites avec ceux d'autres marques, alors que l'objectif était d'être une « copie de rien » », poursuit la lettre.

En réponse à l'article d'Autocar, Jaguar a fourni une déclaration qui ne dit rien sur la lettre ou sur la discorde interne : « Le processus créatif comprend différentes étapes de développement de nouvelles idées et de résolution de problèmes. Sachant que la créativité implique naturellement un certain niveau de subjectivité, notre priorité est de créer un environnement propice aux idées créatives. Alors que nous évoluons dans cette transformation importante, nous participons à de nombreuses discussions et débats pour faire évoluer et affiner notre réflexion. Ensemble, nous saisissons ces opportunités de croissance et d’innovation, en veillant à ce que nos efforts collectifs aboutissent à des résultats significatifs et percutants. »

On attend maintenant les plaintes contre les "crayons" qui ont tracé les lignes du controversé concept Design Vision annonçant la future berline électrique de la marque (ci-dessous)…