Encore une Citroën 2CV hors de prix à vendre à Rétromobile

Et dire qu’elle avait été conçue comme une auto compacte et familiale extrêmement bon marché ! Aujourd’hui, la Citroën 2cv n’en finit plus de voir sa cote monter sur le marché de la collection. Il faut désormais débourser plus de 20 000€ pour obtenir un exemplaire en parfait état et plus encore pour ses variantes les plus recherchées.

La 2CV Sahara, elle, fait office de véritable machine d’exception dont le prix a dépassé les 172 000€ pour l’exemplaire le plus cher jamais vendu (en 2022). L’année dernière, encore, un autre exemplaire de cette 2CV transformée pour la conduite tout-terrain et équipée de deux moteurs avait dépassé les 140 000€ lors d’une vente aux enchères.

Quel prix pour la 2CV Sahara d’Artcurial ?

Au salon Rétromobile 2025, l’une des 693 Citroën 2CV Sahara (construites entre 1960 et 1967) sera à vendre dans la collection apportée par la maison Artcurial. L’exemplaire en question est estimé d’après Artcurial entre 80 000 et 120 000€ et il a changé de propriétaire pour la dernière fois en 2022. Récemment restaurée, la voiture devrait ainsi approcher le prix d’une Porsche 911 Carrera neuve (131 700€). Ça fait beaucoup d’argent pour une auto à la vocation populaire, c’est sûr…