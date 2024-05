Une Citroën 2CV vendue 143 750€ à Monaco

La cote de la Citroën 2CV n’a plus grand-chose à voir avec celle d’une auto populaire. Vous cherchez un exemplaire en parfait état ? Comptez plus de 20 000€ pour un modèle à la restauration impeccable ! Depuis quelques années, les prix record de ces 2cv, notamment dans des variantes Charleston très peu kilométrées, ne cessent de défrayer la chronique.

Et voilà une nouvelle illustration de cette valeur en constante augmentation de la légendaire Française. Cette fois, on parle de l’une de ses versions spéciales les plus convoitées, la fameuse 2CV 4x4 « Sahara » construite à moins de 700 exemplaires dans l’histoire et équipée de deux moteurs.

Le prix d’un Range Rover neuf

Datant de 1965, l’exemplaire vendu par la maison RM Sotheby’s le week-end dernier à Monaco n’a connu que trois propriétaires et parcouru que 40 492 kilomètres. Il a finalement atteint le prix de 143 750€, ce qui correspond au tarif d’un gros SUV de grand luxe moderne comme le Land Rover Range Rover (affiché à partir de 147 500€).

Il ne s’agit même pas d’un record puisqu’un autre exemplaire de la 2CV Sahara s’était vendu plus de 172 000€ en 2022 (avec seulement 11 000 km au compteur).

Et attention, cette cote de la 2CV Sahara n’a probablement pas vocation à baisser. Dépassera-t-elle un jour les 200 000€ ?