Dacia Duster vs MG ZS : quel SUV hybride pour moins de 30 000 € ?

Pour le moment, le nouveau ZS est uniquement disponible en version hybride. Dans le courant de l’année MG Motors lancera une version essence avec un prix d’appel sous les 20 000 €, soit l’équivalent d’un Duster d’entrée de gamme équipé de la très compétitive motorisation Eco-G 100 fonctionnant au GPL.

Les deux SUV emploient une architecture hybride différente. D’un côté le ZS associe un 4 cylindres essence (à cycle Atkinson) de 102 ch accouplé à un moteur électrique de 136 chevaux (alimenté par une batterie de 1,83 kWh), fournissant une puissance cumulée de 197 ch. L’ensemble est géré par une boîte automatique à 3 rapports. Le Duster emploie un système plus complexe conçu par Renault. A savoir un 4 cylindres essence atmosphérique de 94 ch associé à une boîte à crabot à six rapports et deux moteurs électriques. L’ensemble porte la puissance à 140 ch.

Si dans les deux cas, ces systèmes permettent de rouler la majorité du temps en électrifié avec pour objectif d’économiser du carburant. Le dispositif de MG offre à son conducteur davantage de répondant grâce à son moteur électrique plus puissant et de plus nombreuses phases de roulage en 100 % électrique (grâce à une capacité de batterie légèrement supérieure). En effet, le ZS peut rouler en électrique jusqu’à 80 km/h. Au-delà, le moteur thermique arrive en support, soit pour recharger la batterie, soit pour épauler l’électrique en mode hybride parallèle. Le Duster lui ne peut rouler aussi longtemps en électrique. L’électrique sert principalement à soulager le thermique.

Une hybridation efficace en ville

Le Duster peut rouler en zéro émission à très basse vitesse et sur de courtes distances. Les deux modèles s’avèrent agréables à conduire en ville offrant une grande souplesse, un silencieuse de fonctionnement appréciable et des consommations basses. Dans cet environnement, nous avons observé une moyenne de 5 l/100 km pour les deux modèles.

Hors des villes, le ZS offre un agrément de conduite supérieur à celui du Duster. Les accélérations et les reprises sont plus énergiques. On a réellement l’impression d’avoir près de 200 ch sous le pied droit. Sa transmission à trois rapports se montre parfois hésitante et génère quelques emballements du régime moteur. Sur autoroute, cette réserve de puissance rassure, notamment pour les dépassements ou les insertions.

Le bloc du Duster, lui, est aussi pénalisé par sa transmission hésitante qui génère aussi des emballements du régime avec en prime quelques à-coups à basse vitesse. La poussée n'est pas à la hauteur de la puissance annoncée (0 à 100 km/h en 10,1 s/ Vmax de 160 km/h) et cela s’avère pénalisant.

Dans les deux cas, les consommations revendiquées seront difficilement réalisables, à moins d’évoluer régulièrement en ville, là où l’hybridation tient toutes ses promesses. Sur un parcours mixte nous avons réalisé une moyenne de 6,1 l/100 km au volant du MG ZS hybride et 6,2 l/100 km aux commandes du Duster.

Deux bons SUV familiaux

Malheureusement pour le Duster, les nombreuses qualités du SUV chinois ne s’arrêtent pas là. Le ZS repose sur un châssis à la hauteur. Fermement amorti, certes, mais bien tenu sur les appuis. La direction, précise et suffisamment consistante et bien calibrée, agit sur un train avant réactif et plaisant. On apprécie les belles aptitudes dynamiques. En somme, ce ZS fait preuve d’une homogénéité certaine.

Le comportement routier du Duster est aussi en net progrès. Les mouvements de caisse sont mieux contenus en courbe, notamment grâce à l'arrivée de barres antiroulis plus importantes, et de suspensions habilement calibrées. On retient ainsi un niveau de confort en hausse servi par un amortissement de qualité et une insonorisation des bruits de roulement plus soignée. Malheureusement, la précision, la consistance et le ressenti de la direction sont en dessous de ce que propose le SUV chinois. L’agrément de conduite, les performances de l’hybridation et les prestations routières sont à mettre au crédit du nouveau MG ZS qui remporte la partie dynamique.

Note : 14,7 /20 13,3 /20 Explication des critères de notation