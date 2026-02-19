Dacia Duster 140 ch : pourquoi ce nouveau moteur au prix du GPL nous laisse perplexes
3. La concurrence, le bilan global et tous les tarifs
La concurrence : un MG ZS injouable
La concurrence numéro de ce Duster, c’est le Duster lui-même. En effet la motorisation à hybridation légère est vendue au même prix que celle à bi-carburation moins punchy mais ô combien plus économique. Autrement, si l'on compare cette version au nouveau MG ZS HYbrid+, force est de constater que le Chinois écrase financièrement le Duster car il propose un bloc hybride de 197 ch, une boîte automatique, une garantie de 7 ans et un meilleur équipement de base, pour moins cher ! Le rival Français du Duster est le nouveau Citroën C3 Aircross. Dans sa version « équivalente » mais dôtée d’une boite automatique, le SUV voit ses tarifs débuter à 27 000 €. Une fois de plus, et malgré l’augmentation des tarifs année après année, le Duster prouve sa suprématie en matière de prix.
A retenir : la motorisation "sportive" du Duster
Plus vif que l'hybride 155 sur les grands axes et moins cher à l'achat, le Duster MHEV 140 s’adresse à ceux qui recherche un SUV performant, simple et capable de voyager chargé sans faiblir. Il est en quelques sorte le descendant du Duster dCi (diesel) ou Tce 150. Si le « peps » et le dynamisme ne font pas partie de votre cahier des charges visez la motorisation Eco-G 120 ô combien plus économique à l’usage.
Caradisiac a aimé
- La vitalité de cette motorisation
- Les tarifs accessibles
- La grande polyvalence du Duster
- La consommation en carburant contenue
- Les faibles "malus"
Caradisiac n'a pas aimé
- L'agrément de conduite en ville passable
- La boîte de vitesses mécanique accrocheuse
- L'insonorisation médiocre
Les prix
|Version
|Co2 (en g/km)
|Prix
|Bonus / Malus
|III 1.2 MILD HYBRID 140 EXPRESSION
|123 (wltp)
|24 000 €
|€
|III 1.2 MILD HYBRID 140 EXTREME
|123 (wltp)
|25 500 €
|€
|III 1.2 MILD HYBRID 140 JOURNEY
|123 (wltp)
|25 500 €
|€
Photos (32)
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération