Dacia Duster 140 ch : pourquoi ce nouveau moteur au prix du GPL nous laisse perplexes

3. La concurrence, le bilan global et tous les tarifs

 

3. La concurrence, le bilan global et tous les tarifs

 

La concurrence : un MG ZS injouable

La concurrence numéro de ce Duster, c’est le Duster lui-même. En effet la motorisation à hybridation légère est vendue au même prix que celle à bi-carburation moins punchy mais ô combien plus économique. Autrement, si l'on compare cette version au nouveau MG ZS HYbrid+, force est de constater que le Chinois écrase financièrement le Duster car il propose un bloc hybride de 197 ch, une boîte automatique, une garantie de 7 ans et un meilleur équipement de base, pour moins cher ! Le rival Français du Duster est le nouveau Citroën C3 Aircross. Dans sa version « équivalente » mais dôtée d’une boite automatique, le SUV voit ses tarifs débuter à 27 000 €. Une fois de plus, et malgré l’augmentation des tarifs année après année, le Duster prouve sa suprématie en matière de prix.

A retenir : la motorisation "sportive" du Duster

Plus vif que l'hybride 155 sur les grands axes et moins cher à l'achat, le Duster MHEV 140 s’adresse à ceux qui recherche un SUV performant, simple et capable de voyager chargé sans faiblir. Il est en quelques sorte le descendant du Duster dCi (diesel) ou Tce 150. Si le « peps » et le dynamisme ne font pas partie de votre cahier des charges visez la motorisation Eco-G 120 ô combien plus économique à l’usage. 

Caradisiac a aimé

  • La vitalité de cette motorisation
  • Les tarifs accessibles
  • La grande polyvalence du Duster
  • La consommation en carburant contenue
  • Les faibles "malus"

 

Caradisiac n'a pas aimé

  • L'agrément de conduite en ville passable
  • La boîte de vitesses mécanique accrocheuse
  • L'insonorisation médiocre

 

Les prix

Version Co2 (en g/km) Prix Bonus / Malus
III 1.2 MILD HYBRID 140 EXPRESSION 123 (wltp) 24 000 €  €
III 1.2 MILD HYBRID 140 EXTREME 123 (wltp) 25 500 €  €
III 1.2 MILD HYBRID 140 JOURNEY 123 (wltp) 25 500 €  €
