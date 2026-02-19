Dacia Duster 140 ch : pourquoi ce nouveau moteur au prix du GPL nous laisse perplexes
4. L'évaluation du Dacia Duster dans sa catégorie
Le Dacia Duster MHEV 140 (BVM), à partir de 24 000 €, est évalué dans la catégorie des SUV polyvalents qui comprend notamment :
Le Citroën C3 Aircross hybrid (BVA), à partir de 145 ch et 27 500 €
Le MG ZS Hybrid+ (BVA), à partir de 197 ch et 22 490 €
|Dacia Duster 1.2 MHEV 140 Journey
|Budget
|Coût d'achat
|Bonus/malus
|Consommation : données constructeur
|Consommation : relevés Caradisiac
|Courroie de distribution/chaîne
|Cote attendue
|Durée de la garantie
|Fiabilité attendue/coût de réparations
|Pratique
|Qualité de la finition
|Rangements
|Modularité
|Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)
|Longueur maxi de chargement
|Places AR : longueur aux jambes
|Places AR : largeur aux coudes
|Places AR : garde au toit
|Plancher plat
|Rapport prix/équipements
|Aides à la conduite
|Conduite (liaisons au sol)
|Confort
|Multimédia
|Style intérieur
|Style extérieur
|Sur la route
|Agrément moteur
|Agrément boîte
|Amortissement
|Dynamisme
|Emissions polluantes à l'usage
|Insonorisation
|Maniabilité
|Performance
|Position de conduite
|Sécurité
|Crash-test (Euro Ncap)
|Degré maximal d'autonomie
|Freinage
|Systèmes de sécurité
|Visibilité périphérique
|Note globale :
|13,5 /20
