Essai

Dacia Duster 140 ch : pourquoi ce nouveau moteur au prix du GPL nous laisse perplexes

Alexandre Bataille

4. L'évaluation du Dacia Duster dans sa catégorie

 

Le Dacia Duster MHEV 140 (BVM), à partir de 24 000 €, est évalué dans la catégorie des SUV polyvalents qui comprend notamment :

Le Citroën C3 Aircross hybrid (BVA), à partir de 145 ch et 27 500 €

Le MG ZS Hybrid+ (BVA), à partir de 197 ch et 22 490 €

Dacia Duster 1.2 MHEV 140 Journey
Budget
  • 7.5
Pratique
  • 7
Rapport prix/équipements
  • 6.67
Sur la route
  • 6.33
Sécurité
  • 6.2
Note globale : 13,5 /20
