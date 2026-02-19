Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Dacia Duster 3

Essai

Dacia Duster 140 ch : pourquoi ce nouveau moteur au prix du GPL nous laisse perplexes

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Alexandre Bataille

0  

5. La fiche technique du Duster MHEV 140 

 

Dacia Duster 140 ch : pourquoi ce nouveau moteur au prix du GPL nous laisse perplexes

 

Les chiffres clés

Dacia Duster 3 III 1.2 MILD HYBRID 140 JOURNEY
Généralités  
Finition JOURNEY
Date de commercialisation 01/10/2025
Garantie pièce et main d'œuvre : en km 100 000 km
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 36 mois
Dimensions  
Longueur 4,34 m
Largeur sans rétros 1,92 m
Hauteur 1,61 m
Empattement 2,65 m
Volume de coffre mini 594 L
Volume de coffre maxi 1 696 L
Nombre de portes 5
Nombre de places assises 5
Poids à vide 1 451 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Essence
Puissance fiscale 7 CV
Moteur 3 cylindres ,
Cylindrée 1 199 cm3
Puissance 140 ch
Couple 230 Nm
Boîte de vitesses Mécanique
Nombre de rapports 6
Roues motrices AV
Performances / consommation  
Vitesse maximum 180 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 9.4 s
Volume du réservoir 48.5 L
Emissions de CO2 123 g/km (wltp)
Bonus malus max 260
Page précédente

Photos (32)

Voir tout

Sommaire

0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

En savoir plus sur : Dacia Duster 3

Dacia Duster 3

SPONSORISE

Essais Dacia Duster 3

Voir tous les essais Dacia Duster 3

Comparatifs Dacia Duster 3

Voir tous les comparatifs Dacia Duster 3

Guides d'achat 4X4 - SUV - Crossover

Voir tous les guides d'achat

Toute l'actualité Dacia Duster 3

Voir toute l'actu Dacia Duster 3