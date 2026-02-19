Le nouveau Dacia Duster MHEV 140 débarque : voici comment bien choisir votre version

Avec l'arrivée de la motorisation MHEV 140 (hybride léger), le Duster franchit un cap en termes d'agrément de conduite. Mais avec un ticket d'entrée fixé à 24 000 €, quelle finition faut-il privilégier pour en avoir pour son argent ? Voici le détail des offres en France.

Finition Expression (24 000 €) : L’essentiel est déjà là

C’est la bonne surprise de cette gamme. Contrairement à d'autres modèles, le Duster MHEV 140 fait l'impasse sur l'entrée de gamme dépouillée et débute directement avec la finition Expression. Pour ce prix, l’équipement est déjà très complet :

Techno : Écran tactile 10,1'' avec Apple CarPlay/Android Auto sans fil et caméra de recul.

Confort : Jantes alliage 17'', clim, et rétros dégivrants.

Le petit plus : Le bouton « My Safety » Switch, pour déconnecter vos aides à la conduite favorites en un clic.

Extrême vs Journey : Le duel à 25 500 €

Ici, Dacia propose un choix cornélien : deux finitions au même prix, mais pour deux profils différents.

Le baroudeur (Finition Extrême) : Idéal pour ceux qui aiment l'aventure. Elle ajoute les fameuses barres de toit modulables, une clim automatique et des antibrouillards.

Le routier (Finition Journey) : Plus axé sur le confort technologique. Elle intègre la navigation native, un système audio 3D Arkamys et le frein de parking électrique.

Notre conseil : Si vous utilisez Waze ou Google Maps via votre téléphone, la finition Extrême est plus polyvalente grâce à ses barres de toit astucieuses.

Le point "Packs" : Des options malines à prix Dacia

Pour personnaliser votre Duster sans faire exploser le budget, Dacia mise sur des accessoires pratiques. On retient notamment :

Le coffre de toit (350 €) : imbattable pour les départs en vacances.

L’attelage avec pose (712 €) : une option souvent onéreuse ailleurs, restant accessible ici.

Le porte-vélo (153 €) : l'accessoire indispensable pour les loisirs.