Dacia Duster 140 ch : pourquoi ce nouveau moteur au prix du GPL nous laisse perplexes

2. Trois finitions et peu d'options

 

Le nouveau Dacia Duster MHEV 140 débarque : voici comment bien choisir votre version

Avec l'arrivée de la motorisation MHEV 140 (hybride léger), le Duster franchit un cap en termes d'agrément de conduite. Mais avec un ticket d'entrée fixé à 24 000 €, quelle finition faut-il privilégier pour en avoir pour son argent ? Voici le détail des offres en France.

Finition Expression (24 000 €) : L’essentiel est déjà là

C’est la bonne surprise de cette gamme. Contrairement à d'autres modèles, le Duster MHEV 140 fait l'impasse sur l'entrée de gamme dépouillée et débute directement avec la finition Expression. Pour ce prix, l’équipement est déjà très complet :

Techno : Écran tactile 10,1'' avec Apple CarPlay/Android Auto sans fil et caméra de recul.

Confort : Jantes alliage 17'', clim, et rétros dégivrants.

Le petit plus : Le bouton « My Safety » Switch, pour déconnecter vos aides à la conduite favorites en un clic.

Extrême vs Journey : Le duel à 25 500 €

Ici, Dacia propose un choix cornélien : deux finitions au même prix, mais pour deux profils différents.

Le baroudeur (Finition Extrême) : Idéal pour ceux qui aiment l'aventure. Elle ajoute les fameuses barres de toit modulables, une clim automatique et des antibrouillards.

Le routier (Finition Journey) : Plus axé sur le confort technologique. Elle intègre la navigation native, un système audio 3D Arkamys et le frein de parking électrique.

Notre conseil : Si vous utilisez Waze ou Google Maps via votre téléphone, la finition Extrême est plus polyvalente grâce à ses barres de toit astucieuses.

Le point "Packs" : Des options malines à prix Dacia

Pour personnaliser votre Duster sans faire exploser le budget, Dacia mise sur des accessoires pratiques. On retient notamment :

Le coffre de toit (350 €) : imbattable pour les départs en vacances.
L’attelage avec pose (712 €) : une option souvent onéreuse ailleurs, restant accessible ici.
Le porte-vélo (153 €) : l'accessoire indispensable pour les loisirs.

Equipements et options

Version : III 1.2 MILD HYBRID 140 JOURNEY

Equipements de sécurité

  • Projecteurs antibrouillard

  • Système anti-blocage des roues (ABS)

  • Airbag passager déconnectable

  • Système de fixation Isofix

  • Airbags latéraux AV et rideaux

  • Allumage des feux automatique et essuie-glace automatiques

  • Commutation automatique feux de croisement/route

  • Feux de croisement à LED

  • Système de contrôle de trajectoire (ESC) et aide au démarrage en côte

  • Airbag AV conducteur et passager

  • Alerte franchissement de ligne et assistant maintien dans la voie

  • Reconnaissance des panneaux de signalisation avec alerte de survitesse

  • Régulateur et limiteur de vitesse

  • Détection de perte de pression des pneus

  • Système de contrôle de traction (TCS)

Equipements de confort

  • Direction assistée

  • Rétroviseur intérieur jour/nuit

  • Lunette AR dégivrante

  • Volant Soft Feel

  • Climatisation automatique

  • Volant réglable en hauteur et en profondeur

  • Frein de parking électrique

  • Lève-vitres AR électriques

  • Lève-vitres AV électriques

  • Banquette AR rabattable 40/60

  • Vitres AR surteintées

  • Console centrale semi haute avec accoudoir

  • Media Nav Live ( Navigation avec trafic en temps réel + Système audio 3D Arkamys, 6HP, écram 10,1&quot;)

  • Coques de rétroviseurs Gris Megalithe

  • Antenne radio 30cm

  • Verrouillage centralisée

  • Rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrants et rabattable automatiquement

Esthétique / Carrosserie

  • Barres de toit longitudinales

  • Jantes alliage diamantées 18&#039;&#039; TAGASAN

  • Sellerie spécifique Journey

Autres équipements

  • Boucliers ton carosserie

  • Kit de gonflage

  • Caméra de recul

  • Mode éco

  • Appel SOS (E-call)

  • Avertissement distance de sécurité

  • Signature lumineuse en &quot;Y&quot; à LED

  • Répétiteurs latéraux à LED

  • Prise 12V coffre

  • Recharge smartphone par induction

  • Plancher de coffre plat

  • Système de surveillance de l&#039;attention du conducteur

  • Ouverture du hayon manuelle

  • My Safety Switch (bouton de déconnexion des aides à la conduite)

  • Radars de recul

  • Tableau de bord numérique 7&quot;

  • Système de freinage d&#039;urgence avancé (piéton, deux-roues et intersection)

  • Boîte de vitesse manuelle

  • Harmonie intérieur Gris mégalithe satiné

Options disponibles

  • Roue de secours galette

     : 

    250 €

  • Peinture opaque Blanc Glacier

     : 

    0 €

  • Peinture métallisée Brun Terracotta

     : 

    700 €

  • Peinture métallisée Gris Schiste

     : 

    700 €

  • Peinture métallisée Vert Cèdre

     : 

    700 €

  • Peinture métallisée Beige Sandstone

     : 

    700 €

  • Peinture opaque Kaki Lichen

     : 

    700 €

  • Peinture nacrée Noir Nacré

     : 

    700 €

