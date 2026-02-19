Dacia Duster 140 ch : pourquoi ce nouveau moteur au prix du GPL nous laisse perplexes
2. Trois finitions et peu d'options
Le nouveau Dacia Duster MHEV 140 débarque : voici comment bien choisir votre version
Avec l'arrivée de la motorisation MHEV 140 (hybride léger), le Duster franchit un cap en termes d'agrément de conduite. Mais avec un ticket d'entrée fixé à 24 000 €, quelle finition faut-il privilégier pour en avoir pour son argent ? Voici le détail des offres en France.
Finition Expression (24 000 €) : L’essentiel est déjà là
C’est la bonne surprise de cette gamme. Contrairement à d'autres modèles, le Duster MHEV 140 fait l'impasse sur l'entrée de gamme dépouillée et débute directement avec la finition Expression. Pour ce prix, l’équipement est déjà très complet :
Techno : Écran tactile 10,1'' avec Apple CarPlay/Android Auto sans fil et caméra de recul.
Confort : Jantes alliage 17'', clim, et rétros dégivrants.
Le petit plus : Le bouton « My Safety » Switch, pour déconnecter vos aides à la conduite favorites en un clic.
Extrême vs Journey : Le duel à 25 500 €
Ici, Dacia propose un choix cornélien : deux finitions au même prix, mais pour deux profils différents.
Le baroudeur (Finition Extrême) : Idéal pour ceux qui aiment l'aventure. Elle ajoute les fameuses barres de toit modulables, une clim automatique et des antibrouillards.
Le routier (Finition Journey) : Plus axé sur le confort technologique. Elle intègre la navigation native, un système audio 3D Arkamys et le frein de parking électrique.
Notre conseil : Si vous utilisez Waze ou Google Maps via votre téléphone, la finition Extrême est plus polyvalente grâce à ses barres de toit astucieuses.
Le point "Packs" : Des options malines à prix Dacia
Pour personnaliser votre Duster sans faire exploser le budget, Dacia mise sur des accessoires pratiques. On retient notamment :
Le coffre de toit (350 €) : imbattable pour les départs en vacances.
L’attelage avec pose (712 €) : une option souvent onéreuse ailleurs, restant accessible ici.
Le porte-vélo (153 €) : l'accessoire indispensable pour les loisirs.
Equipements et options
Version : III 1.2 MILD HYBRID 140 JOURNEY
Equipements de sécurité
Projecteurs antibrouillard
Système anti-blocage des roues (ABS)
Airbag passager déconnectable
Système de fixation Isofix
Airbags latéraux AV et rideaux
Allumage des feux automatique et essuie-glace automatiques
Commutation automatique feux de croisement/route
Feux de croisement à LED
Système de contrôle de trajectoire (ESC) et aide au démarrage en côte
Airbag AV conducteur et passager
Alerte franchissement de ligne et assistant maintien dans la voie
Reconnaissance des panneaux de signalisation avec alerte de survitesse
Régulateur et limiteur de vitesse
Détection de perte de pression des pneus
Système de contrôle de traction (TCS)
Equipements de confort
Direction assistée
Rétroviseur intérieur jour/nuit
Lunette AR dégivrante
Volant Soft Feel
Climatisation automatique
Volant réglable en hauteur et en profondeur
Frein de parking électrique
Lève-vitres AR électriques
Lève-vitres AV électriques
Banquette AR rabattable 40/60
Vitres AR surteintées
Console centrale semi haute avec accoudoir
Media Nav Live ( Navigation avec trafic en temps réel + Système audio 3D Arkamys, 6HP, écram 10,1")
Coques de rétroviseurs Gris Megalithe
Antenne radio 30cm
Verrouillage centralisée
Rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrants et rabattable automatiquement
Esthétique / Carrosserie
Barres de toit longitudinales
Jantes alliage diamantées 18'' TAGASAN
Sellerie spécifique Journey
Autres équipements
Boucliers ton carosserie
Kit de gonflage
Caméra de recul
Mode éco
Appel SOS (E-call)
Avertissement distance de sécurité
Signature lumineuse en "Y" à LED
Répétiteurs latéraux à LED
Prise 12V coffre
Recharge smartphone par induction
Plancher de coffre plat
Système de surveillance de l'attention du conducteur
Ouverture du hayon manuelle
My Safety Switch (bouton de déconnexion des aides à la conduite)
Radars de recul
Tableau de bord numérique 7"
Système de freinage d'urgence avancé (piéton, deux-roues et intersection)
Boîte de vitesse manuelle
Harmonie intérieur Gris mégalithe satiné
Options disponibles
-
Roue de secours galette:
250 €
-
Peinture opaque Blanc Glacier:
0 €
-
Peinture métallisée Brun Terracotta:
700 €
-
Peinture métallisée Gris Schiste:
700 €
-
Peinture métallisée Vert Cèdre:
700 €
-
Peinture métallisée Beige Sandstone:
700 €
-
Peinture opaque Kaki Lichen:
700 €
-
Peinture nacrée Noir Nacré:
700 €
