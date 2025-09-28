Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Pagani Huayra

Une Pagani Huayra dans une position difficile

Dans Faits Divers / Insolite / Crash

Adrien Raseta

Perdre les rampes d’une remorque peut vite devenir coûteux lorsque le véhicule déchargé est très exclusif. La preuve avec cette Pagani Huayra dont les roues avant sont suspendues dans les airs.

Les voitures de prestige bénéficient la plupart du temps d’un traitement exceptionnel lorsqu’il est question de les déplacer par l’intermédiaire d’un camion ou d’une remorqueuse. Il faut dire que la moindre rayure peut rapidement coûter une petite fortune à gérer en carrosserie. Dans la vidéo qui suit, la facture donnera sans doute de sueurs froides.

Les images montrent une rarissime Pagani Huayra dans une position très difficile. Dans la séquence, le nez de la supercar est en effet posé sur le plateau de la remorqueuse tandis que les rampes prévues pour permettre son déchargement sont au sol. Les éléments de sa descente ont vraisemblablement été mal fixés.

La Pagani Huayra, une supercar de 740 chevaux

Pour rappel, Pagani intronisait la Huayra en 2011 avec sous son capot un bloc V12 6,0 biturbo de 740 chevaux pour 1000 Nm de couple. Une artillerie qui permettait à la belle italienne d’abattre l’exercice du 0 à 100 km/h en 3,5 secondes avant d’atteindre une vitesse maximale de 370 km/h.

