Il suffit d’acheter un appartement à 30 millions d’euros pour recevoir en bonus une Utopia Roadster à 3,1 millions d’euros
Craquer pour un appartement de luxe à Miami offre un avantage inattendu lorsqu’il s’agit de la Résidence Pagani : une Utopia Roadster Miami Edition.
Faire partie de la liste des clients éligibles aux voitures produites en série limitée par les constructeurs les plus prestigieux impose quelques sacrifices. Dans le cas de l’Utopia Roadster, avoir d’anciennes Pagani ne suffira pas pour se positionner. Le seul moyen d’être certain de faire partie des privilégiés retenus par la firme italienne pour cette voiture implique un lourd investissement financier d’environ 30 millions d’euros.
Cette somme concerne un bien particulier : un appartement dans la tour Pagani en cours de construction outre-Atlantique à Miami dans la baie de Biscayne. Au total, les milliardaires signeront pour 70 logements dont la livraison est attendue pour 2027 d’après nos confrères de la publication américaine Bloomberg. Dans la transaction, chaque client recevra une Pagani Utopia Roadster Miami Edition spécifiquement imaginée pour cette opération.
L’Utopia Roadster, une supercar à 3,1 millions d’euros
Pour mémoire, la Pagani Utopia Roadster embarque un bloc V12 6 litres biturbo de 864 chevaux pour 1100 Nm de couple. Cette mécanique donnera du travail au conducteur puisque la marque l’associe à une transmission mécanique 7 rapports. Les clients souhaitant plus facilement garder le contrôle opteront sans doute pour la boîte automatique optionnelle. Du côté des performances, le 0 à 100 km/h est abattu en 3,1 secondes avant d’atteindre une vitesse de pointe de 350 km/h.
