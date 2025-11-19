Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Pagani Utopia

Il suffit d’acheter un appartement à 30 millions d’euros pour recevoir en bonus une Utopia Roadster à 3,1 millions d’euros

Dans Faits Divers / Insolite / Insolite

Adrien Raseta

0  

Craquer pour un appartement de luxe à Miami offre un avantage inattendu lorsqu’il s’agit de la Résidence Pagani : une Utopia Roadster Miami Edition.

Il suffit d’acheter un appartement à 30 millions d’euros pour recevoir en bonus une Utopia Roadster à 3,1 millions d’euros

Faire partie de la liste des clients éligibles aux voitures produites en série limitée par les constructeurs les plus prestigieux impose quelques sacrifices. Dans le cas de l’Utopia Roadster, avoir d’anciennes Pagani ne suffira pas pour se positionner. Le seul moyen d’être certain de faire partie des privilégiés retenus par la firme italienne pour cette voiture implique un lourd investissement financier d’environ 30 millions d’euros.

Cette somme concerne un bien particulier : un appartement dans la tour Pagani en cours de construction outre-Atlantique à Miami dans la baie de Biscayne. Au total, les milliardaires signeront pour 70 logements dont la livraison est attendue pour 2027 d’après nos confrères de la publication américaine Bloomberg. Dans la transaction, chaque client recevra une Pagani Utopia Roadster Miami Edition spécifiquement imaginée pour cette opération.

Il suffit d’acheter un appartement à 30 millions d’euros pour recevoir en bonus une Utopia Roadster à 3,1 millions d’euros

L’Utopia Roadster, une supercar à 3,1 millions d’euros

Pour mémoire, la Pagani Utopia Roadster embarque un bloc V12 6 litres biturbo de 864 chevaux pour 1100 Nm de couple. Cette mécanique donnera du travail au conducteur puisque la marque l’associe à une transmission mécanique 7 rapports. Les clients souhaitant plus facilement garder le contrôle opteront sans doute pour la boîte automatique optionnelle. Du côté des performances, le 0 à 100 km/h est abattu en 3,1 secondes avant d’atteindre une vitesse de pointe de 350 km/h.

0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

En savoir plus sur : Pagani Utopia

Pagani Utopia

SPONSORISE

Actualité Pagani

Voir toute l'actu Pagani

Toute l'actualité

Voir toute l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, donnée obligatoire, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Cette donnée est également utilisée à des fins de mesure et étude de l'audience du site, évaluer son utilisation et améliorer ses services ; lutte anti-fraude ; et gestion de vos demandes d'exercice de vos droits.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).

Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité