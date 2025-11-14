Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Pagani Zonda Coupe

Cette Pagani sert de cloison

Adrien Raseta

Dans le monde du bâtiment, les pièces sont habituellement séparées par des plaques de plâtre. Le propriétaire de cet appartement voit les choses différemment en employant une Pagani Zonda R.

Imaginez : votre lit donne directement sur une pièce à vivre et aucun mur ne le sépare de cette dernière. Les solutions les plus économiques concernent un simple rideau ou des panneaux mobiles tandis que les plus solides prennent la forme de plaques de plâtre. Un Argentin opte pour une option inattendue dans son condo de Miami : une sculpture de Pagani Zonda R.

Propriétée du pilote Pablo Pérez Companc, la réplique de la supercar est fièrement fixée à un support en aluminium pour permettre à ses invités de contempler la belle italienne depuis son salon. Détail amusant, l’homme détient dans son garage une vraie Pagani Zonda R. Lors de la publication des photos sur la toile il y a quelques années, il rassurait les fans en précisant qu’il n’enfermerait jamais une authentique supercar pour de la décoration.

La Zonda R, une auto radicale destinée aux circuits

Pour rappel, la Zonda R débarque en 2007 au salon de Genève avec une promesse de haut vol : offrir le summum de la sportivité Pagani sur piste à quelques clients privilégiés via 15 exemplaires seulement. La Zonda R embarque un mélodieux V12 atmosphérique 6,0l de 750 chevaux pour 710 Nm de couple associé à une boîte six rapports. Pure propulsion de 1070 kilos, elle abat le 0 à 100 km/h en 2,6 secondes avant d’atteindre une vitesse de pointe de 355 km/h. L’objectif : répondre aux supercar non homologuées telles que les Maserati MC12 Corse et Ferrari FXX. Au cours de sa carrière, les effets de la crise de 2008 contraint Pagani à ne sortir qu’une dizaine d’unités seulement.

