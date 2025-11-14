Cette Pagani sert de cloison
Dans le monde du bâtiment, les pièces sont habituellement séparées par des plaques de plâtre. Le propriétaire de cet appartement voit les choses différemment en employant une Pagani Zonda R.
Imaginez : votre lit donne directement sur une pièce à vivre et aucun mur ne le sépare de cette dernière. Les solutions les plus économiques concernent un simple rideau ou des panneaux mobiles tandis que les plus solides prennent la forme de plaques de plâtre. Un Argentin opte pour une option inattendue dans son condo de Miami : une sculpture de Pagani Zonda R.
Propriétée du pilote Pablo Pérez Companc, la réplique de la supercar est fièrement fixée à un support en aluminium pour permettre à ses invités de contempler la belle italienne depuis son salon. Détail amusant, l’homme détient dans son garage une vraie Pagani Zonda R. Lors de la publication des photos sur la toile il y a quelques années, il rassurait les fans en précisant qu’il n’enfermerait jamais une authentique supercar pour de la décoration.
La Zonda R, une auto radicale destinée aux circuits
Pour rappel, la Zonda R débarque en 2007 au salon de Genève avec une promesse de haut vol : offrir le summum de la sportivité Pagani sur piste à quelques clients privilégiés via 15 exemplaires seulement. La Zonda R embarque un mélodieux V12 atmosphérique 6,0l de 750 chevaux pour 710 Nm de couple associé à une boîte six rapports. Pure propulsion de 1070 kilos, elle abat le 0 à 100 km/h en 2,6 secondes avant d’atteindre une vitesse de pointe de 355 km/h. L’objectif : répondre aux supercar non homologuées telles que les Maserati MC12 Corse et Ferrari FXX. Au cours de sa carrière, les effets de la crise de 2008 contraint Pagani à ne sortir qu’une dizaine d’unités seulement.
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération