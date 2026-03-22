Une citadine polyvalente avec un style original, ça vous tente ? La Fiat Grande Panda répond à ces critères. Pour la meilleure version, suivez le guide.

Un style original, une belle offre de motorisations, une dotation correcte en équipements, voilà ce qui caractérise la Fiat Grande Panda qui est présente sur notre marché depuis le début de 2025, après une présentation en 2024. Après avoir analysé le catalogue de cette auto, le choix de Caradisiac, se porte sur la Fiat Grande Panda dotée de la motorisation de 100 ch associée à la finition Icône. Dans le cas où vous auriez absolument besoin d’une voiture électrique, la motorisation de 113 ch est la seule disponible, elle sera associée à la finition Icône.

Le choix de Caradisiac

Thermique : Fiat Grande Panda 1.2 Turbo de 100 ch, BVM6 en finition Icône à 19 400 €

: Fiat Grande Panda 1.2 Turbo de 100 ch, BVM6 en finition Icône à Électrique : Fiat Grande Panda 113 ch avec batterie de 44 kWh en finition Icône à 26 400 €

Avant l’achat, rappelez-vous qu’il est essentiel de négocier le prix d’une voiture neuve. Que votre choix se porte sur une Fiat Grande Panda thermique ou électrique, en négociant vous pouvez espérer une réduction de la facture finale sous la forme d’un pourcentage ou bien encore de bénéficier d’une option gratuite, voire de réductions sur de futurs entretiens. Avec la Fiat Grande Panda on peut espérer jusqu’à 6 % de réduction sur le prix d’achat.

Tableau de gamme

Motorisations/Finitions Pop Icône La Prima 1.2 essence Turtbo 100 ch BVM6* 16 900 € 19 400 € 21 400 € 1.2 Hybrid Turbo 110 ch eDC6** 19 400 € 21 900 € 23900 € Électrique 113 ch Batterie 44 kWh*** 23 900 € 26 400 € 28 400 €

* Malus écologique 2026 : de 450 à 650 €

** Malus écologique 2026 : de 100 à 150 €

*** En 2026, les aides pour les véhicules électriques sont déterminées selon le revenu du foyer fiscal et sont comprises entre 3 500 € à 5 700 €, pour des voitures électriques atteignant un seuil minimal au score environnemental, dont la masse est inférieure à 2 400 kg, et dont le prix d’acquisition est inférieur à 47 000 euros hors options.